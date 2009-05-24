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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 24 мая 2009
Милан
24.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 3
Завершен
Рома
77'
М. Амброзини
82'
М. Амброзини
38'
Й. Риисе
81'
Ж. Менез
86'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
Вторая желтая
М. Амброзини
ГОЛ! 2:3!
Ф. Тотти
Пас отдал
Д. Писарро
ГОЛ! 2:2!
М. Амброзини
Пас отдал
Кака
ГОЛ! 1:2!
Ж. Менез
Пас отдал
Й. Риисе
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 1:1!
М. Амброзини
Желтая карточка
Р. Таддеи
Замена
С. Диамутене
️️️️
Жуан
Замена
Филипе
️️️️
М. Кассетти
Замена
Д. Дзамбротта
️️️️
М. Янкуловски
Замена
Роналдиньо
️️️️
Пато
Желтая карточка
М. Мотта
Желтая карточка
М. Амброзини
Замена
К. Зеедорф
️️️️
Д. Бекхэм
ГОЛ! 0:1!
Й. Риисе
Пас отдал
Д. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
20
Матье Фламини
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Кака
АП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
12
Пато
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Рома
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
27
Марко Кассетти
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
0
Желько Калач
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Филипе
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дида
18
Янкуловски
19
Фавалли
0
Мальдини
20
Фламини
21
Пирло
90
Амброзини
32
Бекхэм
10
Кака
9
Индзаги
12
Пато
4-4-2
16
Мотта
4
Жуан
5
Мексес
6
Риисе
11
Таддеи
4
Бриги
7
Писарро
27
Кассетти
9
Вучинич
10
Тотти
18
Янкуловски
19
Дзамбротта
19
Дзамбротта
18
Янкуловски
32
Бекхэм
10
Зеедорф
10
Зеедорф
32
Бекхэм
12
Пато
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
12
Пато
4
Жуан
16
Диамутене
16
Диамутене
4
Жуан
27
Кассетти
0
Филипе
0
Филипе
27
Кассетти
9
Вучинич
7
Менез
7
Менез
9
Вучинич
Остались в запасе
Милан
Рома
0
Желько Калач
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
0
Желько Калач
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Милан - Рома
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:45 (в записи)
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