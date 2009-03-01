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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Милан
Сампдория - Милан: обзор матча 01 марта 2009
Сампдория
01.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Милан
33'
А. Кассано
51'
Д. Паццини
81'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Милан
Замена
Г. Марилунго
️️️️
А. Кассано
Желтая карточка
М. Падалино
Замена
М. Падалино
️️️️
М. Станкявичус
ГОЛ! 2:1!
Пато
Пас отдал
Д. Фавалли
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
Д. Гастальделло
️️️️
А. Раджи
Замена
Эмерсон
️️️️
Д. Бекхэм
Желтая карточка
Д. Фавалли
Замена
Д. Фавалли
️️️️
М. Янкуловски
ГОЛ! 2:0!
Д. Паццини
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Л. Антонини
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Желтая карточка
А. Пирло
Желтая карточка
А. Паломбо
Желтая карточка
К. Аббьяти
ГОЛ! 1:0!
А. Кассано
Пас отдал
А. Раджи
Желтая карточка
Д. Франческини
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
17
Стефано Луккини
ЛЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
17
Анджело Паломбо
АП
18
Мариус Станкявичус
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
18
Марек Янкуловски
ЛП
20
Матье Фламини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Милан
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
22
Эмерсон
ОП
13
Матиас Кардасио
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
3-3-1-2
12
Кастеллацци
17
Луккини
20
Аккарди
24
Раджи
23
Саммарко
0
Франческини
18
Станкявичус
17
Паломбо
99
Кассано
11
Паццини
4-4-1
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
14
Сендерос
23
Бонера
7
Антонини
32
Бекхэм
20
Фламини
21
Пирло
18
Янкуловски
12
Пато
24
Раджи
5
Гастальделло
5
Гастальделло
24
Раджи
18
Станкявичус
4
Падалино
4
Падалино
18
Станкявичус
99
Кассано
19
Марилунго
19
Марилунго
99
Кассано
18
Янкуловски
19
Фавалли
19
Фавалли
18
Янкуловски
32
Бекхэм
22
Эмерсон
22
Эмерсон
32
Бекхэм
7
Антонини
9
Индзаги
9
Индзаги
7
Антонини
Остались в запасе
Сампдория
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
13
Матиас Кардасио
ЦП
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Остались в запасе
13
Матиас Кардасио
ЦП
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сампдория - Милан
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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