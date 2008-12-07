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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Катания
Милан - Катания: обзор матча 07 декабря 2008
Милан
07.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Катания
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Катания
Желтая карточка
П. Ледесма
Замена
Л. Антонини
️️️️
А. Шевченко
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Паолуччи
Замена
Д. Плазмати
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
️️️️
К. Терлицци
Замена
Д. Фавалли
️️️️
Эмерсон
Желтая карточка
Пато
Желтая карточка
Э. Карбони
Желтая карточка
Д. Сардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
20
Матье Фламини
ЛП
22
Эмерсон
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
ПП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЛП
5
Эзекель Карбони
ОП
25
Джузеппе Маскара
АП
17
Пабло Ледесма
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
88
Кристиан Терлицци
ЦФ
Милан
7
Лука Антонини
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Матиас Кардасио
ЦП
9
Джордан Педроччи
ЦП
19
Табаре Виудес
ЦП
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
4-1-2-2
32
Аббьяти
18
Янкуловски
13
Каладзе
0
Мальдини
19
Дзамбротта
22
Эмерсон
20
Фламини
8
Гаттузо
12
Пато
7
Шевченко
4-1-2-1-2
1
Биццарри
20
Сардо
6
Стовини
21
Сильвестри
3
Сабато
5
Карбони
17
Ледесма
27
Бьяджианти
25
Маскара
88
Терлицци
9
Паолуччи
7
Шевченко
7
Антонини
7
Антонини
7
Шевченко
22
Эмерсон
19
Фавалли
19
Фавалли
22
Эмерсон
27
Бьяджианти
23
Плазмати
23
Плазмати
27
Бьяджианти
9
Паолуччи
55
Мартинес
55
Мартинес
9
Паолуччи
Остались в запасе
Милан
Катания
13
Матиас Кардасио
ЦП
9
Джордан Педроччи
ЦП
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Табаре Виудес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Томаш Косицки
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
13
Матиас Кардасио
ЦП
9
Джордан Педроччи
ЦП
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Табаре Виудес
ЦП
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Милан - Катания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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