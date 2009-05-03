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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Милан
Катания - Милан: обзор матча 03 мая 2009
Катания
03.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Милан
28'
Ф. Индзаги
54'
Кака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Милан
Замена
Ф. Матьони
️️️️
Кака
Желтая карточка
М. Бьяджианти
Замена
Д. Спинези
️️️️
Д. Маскара
Замена
️️️️
Д. Бекхэм
Замена
Пато
️️️️
Ф. Индзаги
Желтая карточка
Т. Моримото
Замена
К. Льяма
️️️️
Э. Карбони
Желтая карточка
Д. Бекхэм
ГОЛ! 0:2!
Кака
Замена
Д. Тедеско
️️️️
М. Иско
Желтая карточка
М. Янкуловски
ГОЛ! 0:1!
Ф. Индзаги
Пас отдал
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
21
Кристиан Сильвестри
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
25
Джузеппе Маскара
АП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛВ
32
Дэвид Бекхэм
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Кака
ПВ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Кристиан Льяма
ЛП
18
Андреа Д'Амико
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
24
Джоната Спинези
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Милан
0
Желько Калач
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
12
Пато
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
4-3-1-2
1
Косицки
33
Капуано
6
Стовини
26
Сильвестре
21
Сильвестри
5
Карбони
27
Бьяджианти
22
Иско
25
Маскара
55
Мартинес
15
Моримото
4-3-2-1
1
Дида
19
Дзамбротта
19
Фавалли
0
Мальдини
18
Янкуловски
32
Бекхэм
21
Пирло
90
Амброзини
10
Кака
10
Зеедорф
9
Индзаги
25
Маскара
24
Спинези
24
Спинези
25
Маскара
5
Карбони
19
Льяма
19
Льяма
5
Карбони
22
Иско
76
Тедеско
76
Тедеско
22
Иско
10
Кака
2
Матьони
2
Матьони
10
Кака
9
Индзаги
12
Пато
12
Пато
9
Индзаги
Остались в запасе
Катания
Милан
18
Андреа Д'Амико
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
0
Желько Калач
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
18
Андреа Д'Амико
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
0
Желько Калач
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Катания - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Анджело Массимино
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