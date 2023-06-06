Четыре ключевых игрока «Милана» недовольны увольнением Мальдини и Массары

Ключевые футболисты «Милана» возмущены последними изменениями в спортивном руководстве клуба.
Ранее владелец «Милана» Джерри Кардинале отправил в отставку технического директора Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару.
По информации Calciomercato, Тео Эрнандес, Майк Меньян, Рафаэль Леау и Сандро Тонали недовольны увольнением Мальдини и Массары.
- Ожидается, что клуб объявит об увольнении во вторник.
- «Милан» финишировал на 4-м месте в Серии А.
- Также команда дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов, где проиграла «Интеру».
Источник: Calciomercato