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    • Четыре ключевых игрока «Милана» недовольны увольнением Мальдини и Массары

    Четыре ключевых игрока «Милана» недовольны увольнением Мальдини и Массары

    Ключевые футболисты «Милана» возмущены последними изменениями в спортивном руководстве клуба.

    Ранее владелец «Милана» Джерри Кардинале отправил в отставку технического директора Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару.

    По информации Calciomercato, Тео Эрнандес, Майк Меньян, Рафаэль Леау и Сандро Тонали недовольны увольнением Мальдини и Массары.

    • Ожидается, что клуб объявит об увольнении во вторник.
    • «Милан» финишировал на 4-м месте в Серии А.
    • Также команда дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов, где проиграла «Интеру».

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    Источник: Calciomercato

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    06.06.2023 08:59
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