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  • Четыре ключевых игрока «Милана» недовольны увольнением Мальдини и Массары

Четыре ключевых игрока «Милана» недовольны увольнением Мальдини и Массары

6 июня 2023, 08:59

Ключевые футболисты «Милана» возмущены последними изменениями в спортивном руководстве клуба.

Ранее владелец «Милана» Джерри Кардинале отправил в отставку технического директора Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару.

По информации Calciomercato, Тео Эрнандес, Майк Меньян, Рафаэль Леау и Сандро Тонали недовольны увольнением Мальдини и Массары.

  • Ожидается, что клуб объявит об увольнении во вторник.
  • «Милан» финишировал на 4-м месте в Серии А.
  • Также команда дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов, где проиграла «Интеру».

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Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Милан Мальдини Паоло Меньян Майк Эрнандес Тео Тонали Сандро Леау Рафаэль
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