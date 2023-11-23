Мальдини рассказал о попытке привести Месси в «Милан»

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини работал над переходом Лионеля Месси в период работы в итальянском клубе (2019-2023).
«Мы пытались подписать Лео Месси. Я хотел его, мы просили об этом, но через десять дней поняли, что это невозможно.
Он замечательный игрок, мы пытались, но у нас не получилось», – рассказал Мальдини.
- В 2021 году Месси переходил из «Барселоны» в «ПСЖ».
- После 2 сезонов в Париже форвард ушел в «Интер Майами».
- Лео – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: твиттер Фабрицио Романо