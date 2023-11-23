Мальдини рассказал о попытке привести Месси в «Милан»

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини работал над переходом Лионеля Месси в период работы в итальянском клубе (2019-2023).

«Мы пытались подписать Лео Месси. Я хотел его, мы просили об этом, но через десять дней поняли, что это невозможно.

Он замечательный игрок, мы пытались, но у нас не получилось», – рассказал Мальдини.