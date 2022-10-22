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    Бензема – лучший игрок года в Европе и другие награды от Tuttosport

    Издание Tuttosport раздало индивидуальные награды в различных номинациях.

    Как сообщалось ранее, обладателем Golden Boy-2022 стал полузащитник «Барселоны» Гави.

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    Источник: Tuttosport

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