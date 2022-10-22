Бензема – лучший игрок года в Европе и другие награды от Tuttosport

Издание Tuttosport раздало индивидуальные награды в различных номинациях.
Как сообщалось ранее, обладателем Golden Boy-2022 стал полузащитник «Барселоны» Гави.
- Карим Бензема («Реал») – лучший игрок Европы;
- Алексия Путельяс («Барселона») – лучшая футболистка;
- Карло Анчелотти («Реал»), Жозе Моуринью («Рома») – лучшие тренеры года;
- Флорентино Перес («Реал») – лучший президент;
- Паоло Мальдини («Милан») – лучший менеджер;
- Рафаэла Пимента – лучший агент;
- Андрей Шевченко – лучшая карьера;
- Джорджо Кьеллини – награжден за приверженность фэйр-плей.
Источник: Tuttosport