Гави – обладатель награды Golden Boy-2022

Полузащитник «Барселоны» Гави получил вторую индивидуальную награду за неделю.
В понедельник испанца признали лучшим молодым игроком 2022 года по версии France Football и вручили ему Kopa Trophy.
Теперь же он стал обладателем приза Golden Boy-2022. Церемония награждения состоится 7 ноября в Турине.
- В прошлом году Golden Boy получил другой футболист «Барсы» Педри.
- 18-летний Гави дебютировал за основу каталонцев в сезоне-2021/22.
- С тех пор он забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 61 матче.
Источник: Tuttosport