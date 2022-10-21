Гави – обладатель награды Golden Boy-2022

Полузащитник «Барселоны» Гави получил вторую индивидуальную награду за неделю.

В понедельник испанца признали лучшим молодым игроком 2022 года по версии France Football и вручили ему Kopa Trophy.

Теперь же он стал обладателем приза Golden Boy-2022. Церемония награждения состоится 7 ноября в Турине.