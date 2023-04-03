Спаллетти и Мальдини поругались в перерыве матча «Наполи» – «Милан»

Стало известно о конфликте Лучано Спаллетти и Паоло Мальдини.

Главный тренер «Наполи» и технический директор «Милана» поругались в перерыве матча 28-го тура Серии А.

Спаллетти жаловался судье на желтую карточку Станислава Лоботки, полученную на 40-й минуте.

Мальдини это не понравилось, и он сказал: «Мистер, ты нервничаешь, но ты уже выиграл титул, какого хрена тебе еще надо?»