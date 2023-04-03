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    Спаллетти и Мальдини поругались в перерыве матча «Наполи» – «Милан»

    Стало известно о конфликте Лучано Спаллетти и Паоло Мальдини.

    Главный тренер «Наполи» и технический директор «Милана» поругались в перерыве матча 28-го тура Серии А.

    Спаллетти жаловался судье на желтую карточку Станислава Лоботки, полученную на 40-й минуте.

    Мальдини это не понравилось, и он сказал: «Мистер, ты нервничаешь, но ты уже выиграл титул, какого хрена тебе еще надо?»

    • «Милан» разгромил соперника со счетом 4:0.
    • «Наполи» лидирует в Серии А с 16-очковым отрывом.
    • Команды в апреле сыграют еще дважды в 1/4 финала ЛЧ.

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    Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    03.04.2023 08:41
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