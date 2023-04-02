«Наполи» и «Милан» сыграют в матче 29-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе имени Марадоны в Неаполе.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Наполи» лидирует в чемпионате, имея на счету 71 очко. «Милан» с 48 очками идет на четвертом месте.
Игра первого круга закончилась гостевой победой неаполитанцев – 2:1. Решающий гол забил Джованни Симеоне.
- Матч состоится в воскресенье, 2 апреля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Лига ставок».
- Начало – в 21:45 мск.
«Наполи» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,79. На ничью можно поставить за 3,80. На выигрыш гостей дают 5,00.
Источник: «Бомбардир»