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    Где смотреть матч «Наполи» – «Милан»

    «Наполи» и «Милан» сыграют в матче 29-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе имени Марадоны в Неаполе.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Наполи» лидирует в чемпионате, имея на счету 71 очко. «Милан» с 48 очками идет на четвертом месте.

    Игра первого круга закончилась гостевой победой неаполитанцев – 2:1. Решающий гол забил Джованни Симеоне.

    • Матч состоится в воскресенье, 2 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Лига ставок».
    • Начало – в 21:45 мск.

    «Наполи» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,79. На ничью можно поставить за 3,80. На выигрыш гостей дают 5,00.

    Прогноз на матч Наполи – Милан

    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2023 21:06
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