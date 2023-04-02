«Наполи» и «Милан» сыграют в матче 29-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе имени Марадоны в Неаполе.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Наполи» лидирует в чемпионате, имея на счету 71 очко. «Милан» с 48 очками идет на четвертом месте.

Игра первого круга закончилась гостевой победой неаполитанцев – 2:1. Решающий гол забил Джованни Симеоне.

Матч состоится в воскресенье, 2 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 21:45 мск.

«Наполи» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,79. На ничью можно поставить за 3,80. На выигрыш гостей дают 5,00.

Прогноз на матч Наполи – Милан