«Наполи» и «Милан» сыграют в матче 29-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе имени Марадоны в Неаполе.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Стартовые составы:
- Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин-Джэ, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелински, Политано, Симеоне, Кварацхелия.
- Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Диас, Крунич, Леау, Жиру.
Судья: Антонио Рапуано (Италия)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 52 (5,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 23
Игра первого круга закончилась гостевой победой неаполитанцев – 2:1. Решающий гол забил Джованни Симеоне.
Коэффициенты:
- Победа Наполи – 1.93
- Ничья – 3.69
- Победа Милана – 4.68
Прогноз на матч: победа Наполи
Источник: «Бомбардир»