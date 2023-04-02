Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Наполи» – «Милан»

    «Наполи» и «Милан» сыграют в матче 29-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе имени Марадоны в Неаполе.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Знаешь, кто победит? Получи 10000 рублей рублей бесплатно за регистрацию

    Стартовые составы:

    • Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин-Джэ, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелински, Политано, Симеоне, Кварацхелия.
    • Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Диас, Крунич, Леау, Жиру.

    Судья: Антонио Рапуано (Италия)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 52 (5,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Игра первого круга закончилась гостевой победой неаполитанцев – 2:1. Решающий гол забил Джованни Симеоне.

    Коэффициенты:

    • Победа Наполи – 1.93
    • Ничья – 3.69
    • Победа Милана – 4.68

    Прогноз на матч: победа Наполи

    Где смотреть матч Наполи – Милан

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2023 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 