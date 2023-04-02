«Наполи» и «Милан» сыграют в матче 29-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе имени Марадоны в Неаполе.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь, кто победит? Получи 10000 рублей рублей бесплатно за регистрацию

Стартовые составы:

Наполи : Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин-Джэ, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелински, Политано, Симеоне, Кварацхелия.

: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин-Джэ, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелински, Политано, Симеоне, Кварацхелия. Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Диас, Крунич, Леау, Жиру.

Судья: Антонио Рапуано (Италия)

Матчей в сезоне: 10

Желтые карточки: 52 (5,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 23

Игра первого круга закончилась гостевой победой неаполитанцев – 2:1. Решающий гол забил Джованни Симеоне.

Коэффициенты:

Победа Наполи – 1.93

Ничья – 3.69

Победа Милана – 4.68

Прогноз на матч: победа Наполи

Где смотреть матч Наполи – Милан