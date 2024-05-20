Роналду – лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo, Яшин попал в топ-20

Британский журнал FourFourTwo опубликовал собственный рейтинг лучших европейских футболистов за всю историю.
Первое место занял нападающий Криштиану Роналду. Также в топ-3 включены Йохан Кройфф и Франц Беккенбауэр.
19-ю строчку занимает советский вратарь Лев Яшин.
Полную версию рейтинга можно посмотреть здесь. Топ-20 выглядит так:
- Криштиану Роналду (Португалия);
- Йохан Кройфф (Нидерланды);
- Франц Беккенбауэр (ФРГ);
- Зинедин Зидан (Франция);
- Андрес Иньеста (Испания);
- Бобби Чарльтон (Англия);
- Герд Мюллер (ФРГ);
- Паоло Мальдини (Италия);
- Хави (Испания);
- Мишель Платини (Франция);
- Ференц Пушкаш (Венгрия);
- Эйсебио (Португалия);
- Марко ван Бастен (Нидерланды);
- Джордж Бест (Северная Ирландия);
- Тьерри Анри (Франция);
- Лотар Маттеус (ФРГ);
- Франко Барези (Италия);
- Лука Модрич (Хорватия);
- Лев Яшин (СССР);
- Руд Гуллит (Нидерланды).