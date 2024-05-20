Роналду – лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo, Яшин попал в топ-20

Британский журнал FourFourTwo опубликовал собственный рейтинг лучших европейских футболистов за всю историю.

Первое место занял нападающий Криштиану Роналду. Также в топ-3 включены Йохан Кройфф и Франц Беккенбауэр.

19-ю строчку занимает советский вратарь Лев Яшин.

Полную версию рейтинга можно посмотреть здесь. Топ-20 выглядит так: