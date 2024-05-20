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    • Роналду – лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo, Яшин попал в топ-20

    Роналду – лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo, Яшин попал в топ-20

    Британский журнал FourFourTwo опубликовал собственный рейтинг лучших европейских футболистов за всю историю.

    Первое место занял нападающий Криштиану Роналду. Также в топ-3 включены Йохан Кройфф и Франц Беккенбауэр.

    19-ю строчку занимает советский вратарь Лев Яшин.

    Полную версию рейтинга можно посмотреть здесь. Топ-20 выглядит так:

    1. Криштиану Роналду (Португалия);
    2. Йохан Кройфф (Нидерланды);
    3. Франц Беккенбауэр (ФРГ);
    4. Зинедин Зидан (Франция);
    5. Андрес Иньеста (Испания);
    6. Бобби Чарльтон (Англия);
    7. Герд Мюллер (ФРГ);
    8. Паоло Мальдини (Италия);
    9. Хави (Испания);
    10. Мишель Платини (Франция);
    11. Ференц Пушкаш (Венгрия);
    12. Эйсебио (Португалия);
    13. Марко ван Бастен (Нидерланды);
    14. Джордж Бест (Северная Ирландия);
    15. Тьерри Анри (Франция);
    16. Лотар Маттеус (ФРГ);
    17. Франко Барези (Италия);
    18. Лука Модрич (Хорватия);
    19. Лев Яшин (СССР);
    20. Руд Гуллит (Нидерланды).

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    Источник: FourFourTwo

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1716207882
    Как и в любом опросе или рейтинге, всё на любителя.
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