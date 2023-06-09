Неста раскритиковал решение «Милана» уволить Мальдини

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с поста технического директора клуба.

«Я не знаю, что произошло, но это вне всякой логики. Считаю, что иностранные активы, приезжающие в Италию, это, конечно, хорошо, потому что они приносят деньги и идеи, но они должны изучать историю клуба, как сказал сегодня Анчелотти», – сказал Неста.