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    Неста раскритиковал решение «Милана» уволить Мальдини

    Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с поста технического директора клуба.

    «Я не знаю, что произошло, но это вне всякой логики. Считаю, что иностранные активы, приезжающие в Италию, это, конечно, хорошо, потому что они приносят деньги и идеи, но они должны изучать историю клуба, как сказал сегодня Анчелотти», – сказал Неста.

    • «Милан» финишировал на 4-м месте в Серии А в минувшем сезоне.
    • Также команда дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов, где проиграла «Интеру».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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