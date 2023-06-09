Неста раскритиковал решение «Милана» уволить Мальдини

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с поста технического директора клуба.
«Я не знаю, что произошло, но это вне всякой логики. Считаю, что иностранные активы, приезжающие в Италию, это, конечно, хорошо, потому что они приносят деньги и идеи, но они должны изучать историю клуба, как сказал сегодня Анчелотти», – сказал Неста.
- «Милан» финишировал на 4-м месте в Серии А в минувшем сезоне.
- Также команда дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов, где проиграла «Интеру».
Источник: «Спорт-Экспресс»