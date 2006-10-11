Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Егор Титов - статистика

    Имя Егор
    Отчество Ильич
    Фамилия Титов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 1976 (46 лет)
    Рост 186
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Россия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2006 1' -90' Россия 2:0 Эстония
    • Читайте нас: 
    11