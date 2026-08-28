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  • Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»

Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»

28 августа, 10:36
5

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов сказал, чего ждет от домашнего матча красно-белых с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ.

– «Спартаку» предстоит матч с «Оренбургом». Хватит ли красно-белым эмоций и где их взять после такого матча с «Зенитом»?

– Может показаться, что после «Зенита» мы должны обыгрывать всех. Но это обманчивая история. Совершенно верно, что после таких эмоциональных игр может быть опустошение.

Конечно, хочется, чтобы Руслан Литвинов обошелся без серьезной травмы. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения, потому что наконец-то в свои 25 Литвинов стал игроком стартового состава, одним из лидеров сегодняшнего «Спартака».

Будут замены, ротация состава. Но «Спартак» в этом году так задрал планку, что другой результат, кроме уверенной победы, будет сенсацией.

Надо выходить и обыгрывать – именно в таких матчах и решается чемпионство. Если ты против аутсайдеров играешь уверенно и не теряешь очки, можешь себе позволить осечки в суперматчах. Но все-таки их немного – ты играешь больше против команд, которые решают свои маленькие локальные задачи. Забирай максимум очков – и ты главный претендент на чемпионство.

  • Игра состоится 30 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 17:30 мск.
  • «Спартак» с 12 очками после 5 туров занимает 2-е место в РПЛ, отставая на 3 очка от «Краснодара».«Оренбург» идет 9-м с 6 очками.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Титов Егор
Комментарии (5)
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1787905449
Ой , как смешно и грозно: судьба чемпионства, зависящая от матча дома, с "синтетическим" "Оренбургом".Намекает, что из системы ГАЗПРОМА? Так ЛУКОЙЛ и ГАЗПРОМ тоже из одной-нефтегазовой системы. Другое дело-победа над "Зенитом", тут полный зачёт.
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SLADE2019
1787907220
Не надоело одно и тоже из год в год говорить? Если на чемпионство рассчитываем, то Оренбург выносить надо, как минимум в два мяча.
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Литейный 4 (returned)
1787908543
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