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Титов назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом»

22 августа, 16:59
12

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился своими ожиданиями от домашнего матча красно-белых с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

– Есть ли в матче «Спартак» – «Зенит» фаворит или шансы команд на победу примерно равны?

– Сегодня для меня «Спартак» – это более яркая команда, а учитывая, что будет полный стадион, он фаворит. Мне хотелось бы, чтобы «Спартак» играл активно с первых минут и не давал «Зениту» вообще никаких шансов.

Этот матч будет, конечно, важен и с точки зрения турнирной таблицы, и с точки зрения борьбы за чемпионство. Вот в таких матчах надо подтверждать амбиции, потому что игра с «Краснодаром» немного расстроила в качестве футбола, потому что «быки» сыграли намного интереснее. Хочется, чтобы с «Зенитом» это было ярко, красиво, чтобы можно было сказать, что «Спартак» реально может быть чемпионом.

  • Матч «Спартак»«Зенит» в 5-м туре РПЛ пройдет 23 августа и начнется в 20:00 мск.
  • Москвичи занимают 3-е место в РПЛ с 9 очками после 4 туров. У питерцев столько же баллов, и они занимают 2-ю позицию благодаря лучшей разнице мячей.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Титов Егор
Комментарии (12)
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FROLL007
1787408950
Сходи зачерпни из спартаковского ведра жменьку Бромонтана, может полегчает. Гыгыгы
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Цугундeр
1787409484
) Тит, харэ молотить. Как будет, как карта ляжет не знает никто. А ссут, как всегда, оба претендента на победу. Только тщательно скрывают..))
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рылы
1787409868
позор свинохвостым!
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ScarlettOgusania
1787413114
до игры лучше не страдать фаворитизмом, хоть сам и поддерживаю все "хотелки" Титова...🤩
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ТяжелаяАртиллерия
1787414817
Комментарий скрыт модератором
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k611
1787415976
Если красно-белые будут реализовать свои моменты, то да. В матче за Суперкубок преимущественно у Спартака было, но вот реализация печаль...
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WE ARE FOR PETER
1787423460
Титов отработанный материал, говорил Романец
Ответить
Константин-Шапкин-google
1787427354
Егор на все 100% согласен с тобой
Ответить
Константин-Шапкин-google
1787427462
Всех питоров бомшевых призываю не появляться где общаются серьёзные люди.
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1787459618
Позор тушинским
Ответить
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