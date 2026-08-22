Титов назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился своими ожиданиями от домашнего матча красно-белых с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

– Есть ли в матче «Спартак» – «Зенит» фаворит или шансы команд на победу примерно равны?

– Сегодня для меня «Спартак» – это более яркая команда, а учитывая, что будет полный стадион, он фаворит. Мне хотелось бы, чтобы «Спартак» играл активно с первых минут и не давал «Зениту» вообще никаких шансов.

Этот матч будет, конечно, важен и с точки зрения турнирной таблицы, и с точки зрения борьбы за чемпионство. Вот в таких матчах надо подтверждать амбиции, потому что игра с «Краснодаром» немного расстроила в качестве футбола, потому что «быки» сыграли намного интереснее. Хочется, чтобы с «Зенитом» это было ярко, красиво, чтобы можно было сказать, что «Спартак» реально может быть чемпионом.