Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

– На ваш взгляд, это самый слабый «Зенит» за последние 5 лет или «Спартак» настолько сейчас силен?

– Сегодня «Спартак» воспользовался моментом – я еще до матча сказал, что такой «Зенит» обыгрывать нужно, тем более дома.

Потому что было опасение, что два самых важных матча – Суперкубок с «Зенитом» и домашнюю игру с «Краснодаром» – увы, «Спартак» проиграл.

Тенденцию надо было ломать, и «Спартак» это сделал уверенно. У меня не было никаких сомнений, что красно-белые эту игру не проиграют. Еще и при такой поддержке фантастической, плюс наконец-то «Спартак» сыграл против большого клуба на ноль.

Здесь надо отдать должное всей команде – Максименко не пропустил, очень уверенно сыграли наши два центральных защитника. Бабич не играл, но Джику его заменил достойно. Конечно, надо отметить Ву, который полностью выключил Соболева. У него за матч просто ноль xG! Это мы говорим про нападающего с такими габаритами.

Не буду говорить, что слабый «Зенит», а скажу, что это был сильный «Спартак». Хотелось бы, чтобы при такой поддержке игры были всегда, но увы.

На топовые матчи мы можем заполнять трибуны, учитывая, что у нас нет еврокубков. Но с такой уверенной и интересной игрой, я думаю, «Спартак» по 30 тысяч будет собирать на каждом матче.

Эмоции зашкаливали у всех. Мне столько сообщений пришло, потому что делал символический удар, и первым, кому я пожал руку, был Угальде, при помощи которого забили первый мяч.

Если бы еще забил и Солари, которому я в конце пожал руку… Мне пишут, чтобы я так выходил на каждом матче, но это уже перебор.

– Кто, на ваш взгляд, лучший игрок матча в составе обеих команд?

– Не стал бы кого-то выделять, потому все выглядели достойно. Мне кажется, идеальный матч провел Рома Зобнин. В этом матче был настоящий капитан, и забил, и отработал, и сделал всe на благо команды.

И мне было с одной стороны понятно, а с другой нет – у человека идeт игра, всe получается, и его меняют. Но, может быть, огромный объeм работы забрал много сил у Ромы – это был практически идеальный матч для него на этой позиции.

Всe-таки он не левый защитник, но если Карседо видит его именно там и Зобнин доказывает, что он универсальный футболист, то так тому и быть.