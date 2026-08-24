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Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

24 августа, 16:30
23

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

На ваш взгляд, это самый слабый «Зенит» за последние 5 лет или «Спартак» настолько сейчас силен?

– Сегодня «Спартак» воспользовался моментом – я еще до матча сказал, что такой «Зенит» обыгрывать нужно, тем более дома.

Потому что было опасение, что два самых важных матча – Суперкубок с «Зенитом» и домашнюю игру с «Краснодаром» – увы, «Спартак» проиграл.

Тенденцию надо было ломать, и «Спартак» это сделал уверенно. У меня не было никаких сомнений, что красно-белые эту игру не проиграют. Еще и при такой поддержке фантастической, плюс наконец-то «Спартак» сыграл против большого клуба на ноль.

Здесь надо отдать должное всей команде – Максименко не пропустил, очень уверенно сыграли наши два центральных защитника. Бабич не играл, но Джику его заменил достойно. Конечно, надо отметить Ву, который полностью выключил Соболева. У него за матч просто ноль xG! Это мы говорим про нападающего с такими габаритами.

Не буду говорить, что слабый «Зенит», а скажу, что это был сильный «Спартак». Хотелось бы, чтобы при такой поддержке игры были всегда, но увы.

На топовые матчи мы можем заполнять трибуны, учитывая, что у нас нет еврокубков. Но с такой уверенной и интересной игрой, я думаю, «Спартак» по 30 тысяч будет собирать на каждом матче.

Эмоции зашкаливали у всех. Мне столько сообщений пришло, потому что делал символический удар, и первым, кому я пожал руку, был Угальде, при помощи которого забили первый мяч.

Если бы еще забил и Солари, которому я в конце пожал руку… Мне пишут, чтобы я так выходил на каждом матче, но это уже перебор.

Кто, на ваш взгляд, лучший игрок матча в составе обеих команд?

– Не стал бы кого-то выделять, потому все выглядели достойно. Мне кажется, идеальный матч провел Рома Зобнин. В этом матче был настоящий капитан, и забил, и отработал, и сделал всe на благо команды.

И мне было с одной стороны понятно, а с другой нет – у человека идeт игра, всe получается, и его меняют. Но, может быть, огромный объeм работы забрал много сил у Ромы – это был практически идеальный матч для него на этой позиции.

Всe-таки он не левый защитник, но если Карседо видит его именно там и Зобнин доказывает, что он универсальный футболист, то так тому и быть.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Титов Егор
Комментарии (23)
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ПалкоВводецъ007
1787578615
Интересно в свинарнике будут раздавать медальки за победу над самим Зенитом, забив корявенький гол, второй на счету Барриоса. Гыгыгы
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Бумбраш
1787578742
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» "сунули зинке защеку,а полколюбо палок в дупло"
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Desma
1787585190
Максименко не пропустил, потому что ударов не было. Посмотрим как Спартак с ментами и с конями сыграет. Хвалебные речи уже проходили и не один раз.
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raritet
1787586370
Может быть я неправ, но такое видение, что Зенит сейчас не команда, а лебедь, рак и щука. По настройке даже Балтике уступает. Я тоже думал, что в самом лучшем случае ничейка. А тут чтт то Адамов при помощи Барриоса сочинили, там Глушаков не пошел за Зобниным, решил в носу поковыряться. Такой вектор вижу - к 5 месту. Как при Манчини.
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Константин-Шапкин-google
1787592443
Вот и помжи проспались. С отрицательной победой вас🤣 что припёрлись сюда? Ну поздравьте нас с качественной игрой. Егор всё грамотно сказал до матча и после. Ещё раз с победой Спартак. Послевкусие изумительное. 😋
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