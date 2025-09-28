Защитник ЦСКА выбыл на две недели

В ЦСКА сообщили о травме правого защитника Рамиро ди Лусиано.

«В матче с «Балтикой» недоступным по медицинским показаниям будет только ди Лусиано. За несколько дней до сегодняшней игры он получил ушиб коленного сустава во время тренировки.

Это контактная травма, лечение займет еще не менее двух недель. Будем информировать болельщиков о динамике лечения.

Все остальные ребята, включая Тамерлана Мусаева, у которого случился перелом носа в первом тайме матча с «Сочи», готовились в общей группе», – сказал глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов.