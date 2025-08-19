Новобранец ЦСКА назвал одну из сильных сторон своей игры

Защитник Рамиро ди Лусиано, сегодня ставший игроком ЦСКА, высказался о своей новой команде.

«Я был очень рад, когда узнал об интересе ЦСКА. Это клуб, который часто играл в Лиге чемпионов. Это очень мотивирует, прийти в такую команду. Мне очень нравится, как играет ЦСКА, это очень атакующая команда. Им нравится идти вперед, а это одна из моих сильных сторон. Так что я очень рад и хочу начать как можно скорее.

Я очень благодарен, что нахожусь здесь, очень счастлив. Хочу сказать болельщикам, что с первой минуты я буду выкладываться ради клуба. Это очень большой клуб, и это поможет мне как личности и даст возможность расти», – сказал ди Лусиано.