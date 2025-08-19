Новобранец ЦСКА назвал одну из сильных сторон своей игры

Защитник Рамиро ди Лусиано, сегодня ставший игроком ЦСКА, высказался о своей новой команде.
«Я был очень рад, когда узнал об интересе ЦСКА. Это клуб, который часто играл в Лиге чемпионов. Это очень мотивирует, прийти в такую команду. Мне очень нравится, как играет ЦСКА, это очень атакующая команда. Им нравится идти вперед, а это одна из моих сильных сторон. Так что я очень рад и хочу начать как можно скорее.
Я очень благодарен, что нахожусь здесь, очень счастлив. Хочу сказать болельщикам, что с первой минуты я буду выкладываться ради клуба. Это очень большой клуб, и это поможет мне как личности и даст возможность расти», – сказал ди Лусиано.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера игрока из «Банфилда» составила 1,15 миллиона евро.
- В этом году 21-летний аргентинец провел за «Банфилд» 18 матчей, отметился 2 ассистами.
- Ди Лусиано подписал с ЦСКА контракт по схеме «3+2».
Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА