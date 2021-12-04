Бундеслига. «Байер» забил семь голов «Гройтер Фюрту», у Шика покер, Лунев был в запасе; «Хоффенхайм» победил «Айнтрахт»

«Байер» в очередном туре чемпионата Германии разгромил выходца из второй Бундеслиги. Четыре мяча забил форвард Патрик Шик. Его команда идет в таблице третьей, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка.

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. В сезоне он ни разу не выходил на поле.

Участник Лиги чемпионов «Вольфсбург» крупно уступил «Майнцу». «Хоффенхайм» благодаря победе над «Айнтрахтом» поднялся в зону Лиги чемпионов.

Германия. Бундеслига. 14-й тур

Майнц – Вольфсбург – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бурхардт, 2; 2:0 – Стах, 4; 3:0 – Лакруа, 90 (в свои ворота).

Байер – Гройтер Фюрт – 7:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Адли, 12; 2:0 – Тапсоба, 17; 2:1 – Дудзяк, 33; 3:1 – Хинкапе, 45; 4:1 – Шик, 49; 5:1 – Шик, 69; 6:1 – Шик, 74; 7:1 – Шик, 76.

Хоффенхайм – Айнтрахт – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Борре, 15; 1:1 – Гейгер, 24; 2:1 – Раттер, 30; 3:1 – Самассеку, 59; 3:2 – Пасьенсия, 72.

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