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    Бундеслига. «Байер» забил семь голов «Гройтер Фюрту», у Шика покер, Лунев был в запасе; «Хоффенхайм» победил «Айнтрахт»

    «Байер» в очередном туре чемпионата Германии разгромил выходца из второй Бундеслиги. Четыре мяча забил форвард Патрик Шик. Его команда идет в таблице третьей, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка.

    Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. В сезоне он ни разу не выходил на поле.

    Участник Лиги чемпионов «Вольфсбург» крупно уступил «Майнцу». «Хоффенхайм» благодаря победе над «Айнтрахтом» поднялся в зону Лиги чемпионов.

    Германия. Бундеслига. 14-й тур

    Майнц – Вольфсбург – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бурхардт, 2; 2:0 – Стах, 4; 3:0 – Лакруа, 90 (в свои ворота).

    Байер – Гройтер Фюрт – 7:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Адли, 12; 2:0 – Тапсоба, 17; 2:1 – Дудзяк, 33; 3:1 – Хинкапе, 45; 4:1 – Шик, 49; 5:1 – Шик, 69; 6:1 – Шик, 74; 7:1 – Шик, 76.

    Хоффенхайм – Айнтрахт – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Борре, 15; 1:1 – Гейгер, 24; 2:1 – Раттер, 30; 3:1 – Самассеку, 59; 3:2 – Пасьенсия, 72.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +54812

      portero 5 минут назад

      Еслиб Дортмунд обыграл Баварию, это новость дня будет, а тут команде которая на 90% вылетает, наколотили...

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