Кубок Германии. «Ганновер» разгромил «Фортуну» и другие результаты

В матче 1/16 Кубка Германии «Ганновер» со счетом 6:1 обыграл «Фортуну». По два гола забили Мартин Харник и Феликс Клаус, по разу отличились Артур Собех и Себастьян Майер. В составе «Фортуны» точным ударом отметился Кевин Акпогума.

В других встречах этой стадии турнира «Вольфсбург» одолел «Хайденхайм», «Асториа» переиграла «Дармштадт», «Гройтер Фюрт» оказался сильнее «Майнца».

Кубок Германии. 1/16 финала

Ганновер – Фортуна – 6:1 (5:1)

Голы: 1:0 – Собех, 5; 2:0 – Клаус, 7; 3:0 – Харник, 15; 4:0 – Харник, 16; 4:1 – Акпогума, 20; 5:1 – Клаус, 34; 6:1 – Майер, 53.

Хайденхайм – Вольфсбург – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гомес, 49.

Асториа – Дармштадт – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Хилленбранд, 32.

Гройтер Фюрт – Майнц – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Кордоба, 68; 1:1 – Сарарер, 79; 2:1 – Бериша, 90.

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