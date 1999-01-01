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    Бундеслига. «Боруссия» обыграла «Байер» со счетом 4:3. У Холанда дубль, Лунев остался в запасе

    «Боруссия» из Дортмунда добилась волевой победы над «Байером» в очередном туре Бундеслиги.

    Форвард гостей Эрлинг Холанд поучаствовал в трех голах своей команды. У норвежца 65 матчей за «Боруссию» и 65 голов.

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. Он еще ни разу не выходил на поле в матче Бундеслиги.

    В параллельной игре «Вольфсбург» обыграл «Гройтер Фюрт» и поднялся на первое место.

    Германия. Бундеслига. 4-й тур

    Байер – Боруссия Д – 3:4 (2:1)

    Голы: 1:0 – Вирц, 9; 1:1 – Холанд, 37; 2:1 – Шик, 45+1; 2:2 – Брандт, 49; 3:2 – Диаби, 55; 3:3 – Геррейру, 71; 3:4 – Холанд, 75 (с пенальти).

    Гройтер Фюрт – Вольфсбург – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нмеча, 10; 0:2 – Вегхорст, 90+1 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14255

      Garrincha58 1 минуту назад

      Лунтик ещё долго будет полировать аспириновую лавку

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      Рейтинг: +1011

      Alex Y 1 час назад

      Как его прорвало молодец))

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