Левандовски впервые с февраля не забил за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прервал голевую серию в клубе, длившуюся с февраля. Он не забил в матче шестого тура Бундеслиги против выходца из второй Бундеслиги «Гройтер Фюрта» (3:1). Поляк отыграл 90 минут.

Левандовски забивал за «Баварию» 19 встреч подряд.