Левандовски впервые с февраля не забил за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прервал голевую серию в клубе, длившуюся с февраля. Он не забил в матче шестого тура Бундеслиги против выходца из второй Бундеслиги «Гройтер Фюрта» (3:1). Поляк отыграл 90 минут.
Левандовски забивал за «Баварию» 19 встреч подряд.
- Поляк – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
- Левандовски лидирует в списке бомбардиров и текущего сезона (делит 1-е место с Эрлингом Холандом, у обоих по 7 голов).
- «Бавария» лидирует в таблице.
Источник: Бомбардир.ру