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  • Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты

Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты

24 октября 2017, 23:40
2

В матче 1/16 кубка Германии «Боруссия Д» отправила пять безответных мячей в ворота «Магдебурга», один из них забил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Кубок Германии. 1/16 финала

Швайнфурт 05 – Айнтрахт – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 — Халлер, 14; 0:2 — Халлер, 58; 0:3 — Вольф, 63; 0:4 — Блюм, 85.

Гройтер Фюрт – Ингольштадт – 1:3 (0:0)

Голы: 1:0 — Раум, 46; 1:1 — Коэн (с пенальти), 48; 1:2 — Моралес, 87.

Магдебург – Боруссия Д – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 — Кастро, 42; 0:2 — Исак, 47; 0:3 — Ярмоленко (с пенальти), 73; 0:4 — Бартра, 79; 0:5 — Кагава, 90+1.

Календарь Кубка Германии

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Кубок Магдебург Боруссия Д Гройтер Фюрт Швайнфурт 05 Айнтрахт Ярмоленко Андрей
Комментарии (2)
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Almazovich
1508880676
Молодец Ярмоленко!
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alboro
1508909913
Гройтер Фюрт – Ингольштадт – 1:3 (0:0) Голы: 1:0 — Раум, 46; 1:1 — Коэн (с пенальти), 48; 1:2 — Моралес, 87. Тщательнее надо А. Коэн 48' Ш. Лекс 83' Гол А. Моралес 87'
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