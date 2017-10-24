Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты

В матче 1/16 кубка Германии «Боруссия Д» отправила пять безответных мячей в ворота «Магдебурга», один из них забил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Кубок Германии. 1/16 финала

Швайнфурт 05 – Айнтрахт – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 — Халлер, 14; 0:2 — Халлер, 58; 0:3 — Вольф, 63; 0:4 — Блюм, 85.

Гройтер Фюрт – Ингольштадт – 1:3 (0:0)

Голы: 1:0 — Раум, 46; 1:1 — Коэн (с пенальти), 48; 1:2 — Моралес, 87.

Магдебург – Боруссия Д – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 — Кастро, 42; 0:2 — Исак, 47; 0:3 — Ярмоленко (с пенальти), 73; 0:4 — Бартра, 79; 0:5 — Кагава, 90+1.

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