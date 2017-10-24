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    Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты

    В матче 1/16 кубка Германии «Боруссия Д» отправила пять безответных мячей в ворота «Магдебурга», один из них забил украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

    С другими результатами можно ознакомиться ниже.

    Кубок Германии. 1/16 финала

    Швайнфурт 05 – Айнтрахт – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 — Халлер, 14; 0:2 — Халлер, 58; 0:3 — Вольф, 63; 0:4 — Блюм, 85.

    Гройтер Фюрт – Ингольштадт – 1:3 (0:0)

    Голы: 1:0 — Раум, 46; 1:1 — Коэн (с пенальти), 48; 1:2 — Моралес, 87.

    Магдебург – Боруссия Д – 0:5 (0:1)

    Голы: 0:1 — Кастро, 42; 0:2 — Исак, 47; 0:3 — Ярмоленко (с пенальти), 73; 0:4 — Бартра, 79; 0:5 — Кагава, 90+1.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 23:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      alboro 25 октября 2017, 08:38

      Гройтер Фюрт – Ингольштадт – 1:3 (0:0)

      Голы: 1:0 — Раум, 46; 1:1 — Коэн (с пенальти), 48; 1:2 — Моралес, 87.


      Тщательнее надо А. Коэн 48'
      Ш. Лекс 83'
      Гол
      А. Моралес 87'

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 25 октября 2017, 00:31

      Молодец Ярмоленко!

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