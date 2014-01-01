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    Бундеслига. Холанд помог «Боруссии» Д победить на выезде «Вольфсбург», «Гройтер Фюрт» и «Хоффенхайм» забили девять голов на двоих

    «Боруссия» из Дортмунда вышла на первое место в Бундеслиге. В 13-м туре дортмундцы оказались сильнее «Вольфсбурга».

    У «Боруссии» от травмы восстановился форвард Эрлинг Холанд. Он вышел на замену на 73-й минуте и забил на 81-й. У него 50 голов в 50 матчах Бундеслиги.

    «Хоффенхайм» забил шесть голов выходцу из второй Бундеслиги «Гройтер Фюрту».

    Германия. Бундеслига. 13-й тур

    Бохум – Фрайбург – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Линхарт, 51; 1:1 – Полтер, 54; 2:1 – Пантович, 82.

    Вольфсбург – Боруссия Д – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вегхорст, 2; 1:1 – Джан, 35 (с пенальти); 1:2 – Мален, 55; 1:3 – Холанд, 81.

    Гройтер Фюрт – Хоффенхайм – 3:6 (1:2)

    Голы: 1:0 – Левелинг, 22; 1:1 – Бебу, 32; 1:2 – Раттер, 40; 2:2 – Тиллман, 46; 2:3 – Раттер, 57; 2:4 – Бебу, 62; 2:5 – Майерхофер, 66 (в свои ворота); 3:5 – Хргота, 67; 3:6 – Бебу, 80.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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