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Бундеслига. «Байер» сыграл вничью с «Унионом», Лунев остался в запасе; «Вольфсбург» победил «Бохум»

14 августа 2021, 18:29

«Байер» Андрея Лунева в первом туре чемпионата Германии не смог победить в Берлине. Сам российский вратарь остался на скамейке запасных, а в основе был финн Лукаш Градецки.

Участник Лиги чемпионов «Вольфсбург» победил выходца из второй Бундеслиги «Бохум». «Штутгарт» разгромил «Гройтер Фюрт».

Германия. Бундеслига. 1-й тур

Унион – Байер – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Авонийи, 7; 1:1 – Диаби, 12.

Вольфсбург – Бохум – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Вегхорст, 22.

Удаления: нет – Теше, 4.

Штутгарт – Гройтер Фюрт – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Эндо, 30; 2:0 – Клемент, 36; 3:0 – Кемпф, 55; 4:0 – Аль-Гаддиуи, 61; 5:0 – Кемпф, 76; 5:1 – Левелинг, 90+3.

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Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Байер Унион Вольфсбург Бохум Штутгарт Гройтер Фюрт Лунев Андрей
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