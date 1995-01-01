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    Бундеслига. «Байер» сыграл вничью с «Унионом», Лунев остался в запасе; «Вольфсбург» победил «Бохум»

    «Байер» Андрея Лунева в первом туре чемпионата Германии не смог победить в Берлине. Сам российский вратарь остался на скамейке запасных, а в основе был финн Лукаш Градецки.

    Участник Лиги чемпионов «Вольфсбург» победил выходца из второй Бундеслиги «Бохум». «Штутгарт» разгромил «Гройтер Фюрт».

    Германия. Бундеслига. 1-й тур

    Унион – Байер – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Авонийи, 7; 1:1 – Диаби, 12.

    Вольфсбург – Бохум – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Вегхорст, 22.

    Удаления: нет – Теше, 4.

    Штутгарт – Гройтер Фюрт – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Эндо, 30; 2:0 – Клемент, 36; 3:0 – Кемпф, 55; 4:0 – Аль-Гаддиуи, 61; 5:0 – Кемпф, 76; 5:1 – Левелинг, 90+3.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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