Нагельсман во время матча с «Гройтер Фюртом» сел мимо кресла

с начало мимо кресла, потом мимо кассы, потом мимо унитаза......хотя нет, о чём я...это же тренер Баварии, там куда бы жопа не села всё равно на кубок какой нибудь напорится
В эти минуты проходит матч шестого тура Бундеслиги между «Гройтер Фюртом» и «Баварией». В первом тайме главный тренер баварцев Юлиан Нагельсман едва не получил травму.
Тренер хотел сесть в кресло, но промахнулся. Однако Нагельсман сразу поднялся и сел правильно.
- Это 1-й сезон Нагельсмана в «Баварии».
- Команда лидирует в Бундеслиге.
- После 1-го тайма «Бавария» вела 2:0.
September 24, 2021