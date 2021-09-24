Нагельсман во время матча с «Гройтер Фюртом» сел мимо кресла

В эти минуты проходит матч шестого тура Бундеслиги между «Гройтер Фюртом» и «Баварией». В первом тайме главный тренер баварцев Юлиан Нагельсман едва не получил травму.

Тренер хотел сесть в кресло, но промахнулся. Однако Нагельсман сразу поднялся и сел правильно.