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    Нагельсман во время матча с «Гройтер Фюртом» сел мимо кресла

    В эти минуты проходит матч шестого тура Бундеслиги между «Гройтер Фюртом» и «Баварией». В первом тайме главный тренер баварцев Юлиан Нагельсман едва не получил травму.

    Тренер хотел сесть в кресло, но промахнулся. Однако Нагельсман сразу поднялся и сел правильно.

    • Это 1-й сезон Нагельсмана в «Баварии».
    • Команда лидирует в Бундеслиге.
    • После 1-го тайма «Бавария» вела 2:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Mike

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    24.09.2021 22:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +38055

      Project Бабангида 1 час назад

      с начало мимо кресла, потом мимо кассы, потом мимо унитаза......хотя нет, о чём я...это же тренер Баварии, там куда бы жопа не села всё равно на кубок какой нибудь напорится

      2
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      Рейтинг: +1438

      koli4ka 1 час назад

      сквозняк,однако...вот и пролетел мимо.

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      Рейтинг: -421

      СуперПАВ9 1 час назад

      Ну такое себе

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      Рейтинг: +13757

      KLIM777 1 час назад

      эт лучше, чем руку в жопу совать и потом нюхать

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      Рейтинг: -421

      СуперПАВ9 > KLIM777 1 час назад

      Зенит только это и делает

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