Бундеслига. «Боруссия» Д благодаря дублю Холанда победила «Гройтер Фюрт», «Лейпциг» Тедеско упустил три очка в матче с «Аугсбургом»

«Боруссия» из Дортмунда в очередном туре Бундеслиги оказалась сильнее аутсайдера «Гройтер Фюрта». Дубль оформил Эрлинг Холанд, побивший рекорд среди игроков клуба за всю историю по голам в чемпионате Германии в течение календарного года (30).

«Лейпциг» бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско упустил три очка в Аугсбурге.

«Байер» обменялся двумя голами с «Хоффенхаймом». Как и в других матчах сезона Бундеслиги, российский вратарь Андрей Лунев остался в запасе леверкузенцев.

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц провел 50-й матч в Бундеслиге в возрасте 18 лет, семи месяцев и 12 дней. Моложе него до этой отметки не добирался никто в истории турнира.

Германия. Бундеслига. 16-й тур

Унион – Фрайбург – 0:0

Аугсбург – Лейпциг – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Силва, 19; 1:1 – Калиджиури, 86 (с пенальти).

Байер – Хоффенхайм – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Шик, 37; 2:0 – Шик, 63; 2:1 – Штиллер, 80; 2:2 – Даббур, 83.

Удаления: Диаби, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.

Боруссия Д – Гройтер Фюрт – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 33 (с пенальти); 2:0 – Холанд, 82; 3:0 – Мален, 89.

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