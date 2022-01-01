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Германия. Вторая Бундеслига
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Гройтер Фюрт
Состав
€ 12 млн
Гройтер Фюрт - состав команды
Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Сайт:
http://www.greuther-fuerth.de/
Тренер:
Хайко Фогель
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Florian Hellstern
Вра
-
34
Бланк Хендри
Защ
22
€ 1.2 млн
27
Иттер Жан-Лука
Защ
27
€ 1 млн
22
Хойер Яннис
Защ
27
€ 1 млн
23
Дем Янник
Защ
30
€ 0.6 млн
4
Цирайс Филипп
Защ
33
€ 0.4 млн
4
Бенкара Элиас
Защ
19
€ 0.05 млн
17
Noah König
Защ
-
2
Lukas Reich
Защ
-
5
Maxim Dal
Защ
-
8
Аппелькамп Синта
Пол
25
€ 1.5 млн
10
Польман Оле
Пол
25
€ 1.5 млн
37
Грин Юлиан
Пол
31
€ 0.7 млн
24
Йон Марко
Пол
24
€ 0.7 млн
6
Бансе Саша
Пол
25
€ 0.65 млн
30
Клаус Феликс
Пол
34
€ 0.5 млн
37
Faton Ademi
Пол
-
9
Джордан
Нап
30
€ 1.5 млн
47
Лтайеф Сайфаллах
Нап
26
€ 1.3 млн
7
Србени Деннис
Нап
32
€ 0.3 млн
11
Aaron Keller
Нап
-
39
Christian Ortag
Нап
-
13
Paul Will
Нап
-
28
D. Arifi
Нап
-
42
Omar Sillah
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 8
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