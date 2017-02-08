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    Кубок Германии. «Бавария» и менхенгладбахская «Боруссия» пробились в четвертьфинал

    В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» в родных стенах оказалась сильнее «Вольфсбурга» – 1:0. Единственный гол на 18-й минуте встречи забил Дуглас Коста.

    В другой встрече менхенгладбахская «Боруссия» в большинстве обыграла «Гройтер Фюрт», дважды поразив ворота соперника в первом тайме.

    Таким образом, «Бавария» и «Боруссия» пробились в четвертьфинал турнира, однако узнают своих соперников позднее.

    Кубок Германии. 1/8 финала

    Бавария – Вольфсбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Коста, 18.

    Гройтер Фюрт – Боруссия М – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Вендт, 12; 0:2 – Азар, 36 (с пенальти).

    Удаление: Пинтер, 18 – нет.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2017 00:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 12:28

      Бавария странно как-то сыграла - столько моментов и всего один гол,а в концовке если б не Нойер могли и 2-3 получить.

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 8 февраля 2017, 00:40

      молодцы

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