Кубок Германии. «Бавария» и менхенгладбахская «Боруссия» пробились в четвертьфинал

Бавария странно как-то сыграла - столько моментов и всего один гол,а в концовке если б не Нойер могли и 2-3 получить.
В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» в родных стенах оказалась сильнее «Вольфсбурга» – 1:0. Единственный гол на 18-й минуте встречи забил Дуглас Коста.
В другой встрече менхенгладбахская «Боруссия» в большинстве обыграла «Гройтер Фюрт», дважды поразив ворота соперника в первом тайме.
Таким образом, «Бавария» и «Боруссия» пробились в четвертьфинал турнира, однако узнают своих соперников позднее.
Кубок Германии. 1/8 финала
Бавария – Вольфсбург – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Коста, 18.
Гройтер Фюрт – Боруссия М – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Вендт, 12; 0:2 – Азар, 36 (с пенальти).
Удаление: Пинтер, 18 – нет.