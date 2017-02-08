Кубок Германии. «Бавария» и менхенгладбахская «Боруссия» пробились в четвертьфинал

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» в родных стенах оказалась сильнее «Вольфсбурга» – 1:0. Единственный гол на 18-й минуте встречи забил Дуглас Коста.

В другой встрече менхенгладбахская «Боруссия» в большинстве обыграла «Гройтер Фюрт», дважды поразив ворота соперника в первом тайме.

Таким образом, «Бавария» и «Боруссия» пробились в четвертьфинал турнира, однако узнают своих соперников позднее.

Кубок Германии. 1/8 финала

Бавария – Вольфсбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Коста, 18.

Гройтер Фюрт – Боруссия М – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Вендт, 12; 0:2 – Азар, 36 (с пенальти).

Удаление: Пинтер, 18 – нет.

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