Вместо Албании на Евро может поехать Дания

Армяне мать родную продадут, было бы удивительно если б те выиграли
Датчане - нация алкашей и педерастов
Шиптарей в топку тоже, но только после чемпионата, они его заслужили.
Бернарда Беришу - в Локомотив ! Вместо майкона
УЕФА может отстранить сборную Албании от участия в чемпионате Европы 2016 года.
Албанцы успешно завершили отборочный турнир, обыграв сборную Армении (0:3), что дало им возможность впервые в истории пробиться на континентальное первенство. Однако в ряде СМИ появилась информация о том, что решающий матч носил договорной характер. Сообщается, в частности, что албанцы предложили нескольким игрокам соперника по 500 тысяч евро за обеспечение нужного результата.
В связи с этими сведениями УЕФА проведет свое расследование. Если Албания будет исключена из списка участников Евро-2016, то ее место на турнире займет сборная Дании, а в стыковых матчах вместо датчан будут играть сербы.