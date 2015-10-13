Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вместо Албании на Евро может поехать Дания

    УЕФА может отстранить сборную Албании от участия в чемпионате Европы 2016 года.

    Албанцы успешно завершили отборочный турнир, обыграв сборную Армении (0:3), что дало им возможность впервые в истории пробиться на континентальное первенство. Однако в ряде СМИ появилась информация о том, что решающий матч носил договорной характер. Сообщается, в частности, что албанцы предложили нескольким игрокам соперника по 500 тысяч евро за обеспечение нужного результата.

    В связи с этими сведениями УЕФА проведет свое расследование. Если Албания будет исключена из списка участников Евро-2016, то ее место на турнире займет сборная Дании, а в стыковых матчах вместо датчан будут играть сербы.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2015 20:04
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Marizza 14 октября 2015, 00:05

      Армяне мать родную продадут, было бы удивительно если б те выиграли
      Датчане - нация алкашей и педерастов
      Шиптарей в топку тоже, но только после чемпионата, они его заслужили.
      Бернарда Беришу - в Локомотив ! Вместо майкона

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 13 октября 2015, 23:12

      Получается, что армяне это бабло согласились получить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      краббб 13 октября 2015, 21:43

      хоть бы так и было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 13 октября 2015, 21:23

      Справедливо! Так быть и должно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      DevPro 13 октября 2015, 21:00

      Я не против Албании, но на Евро хотелось бы увидеть сербов все-таки, главное чтоб они в стыковых сыграли хорошо, если все-таки попадут туда

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11