Мостовой – о дисквалификации Литвинова: «Если так, то можно было еще кому-то из кучки игроков дать»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил несогласие с решением КДК РФС дисквалифицировать полузащитника красно-белых Руслана Литвинова на 2 матча.

По ходу матча ЦСКА – «Спартак» (0:2) в 14-м туре РПЛ произошла массовая драка. Защитник красно-синих Виллиан Роша получил дисквалификацию на 3 игры.

«Я много раз смотрел повторы и увидел, что Роша попал по лицу, а Литвинову не надо было показывать карточку. Ему дали две игры дисквалификации, и я с этим не согласен с КДК, потому что он ничего не делал.

Литвинов держал Рошу, чтобы он больше никого не ударил. Если так, то можно было еще кому-то из кучки игроков дать, например, Бабичу или еще кому-то из ЦСКА. Тем более там шел мат-перемат.

Литвинов держал Рошу, чтобы тот никого не ударил. Три матча Роше – нормально, потому что махнул немножко, попал кому-то, а Литвинову однозначно надо было снимать дисквалификацию», – сказал Мостовой.

Литвинов пропустит матчи «Спартака» в РПЛ с «Акроном» и «Локомотивом».

Виллиан Роша не сыграет за ЦСКА с «Крыльями Советов», «Ростовом» и «Рубином».

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