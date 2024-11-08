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    • Мостовой – о дисквалификации Литвинова: «Если так, то можно было еще кому-то из кучки игроков дать»

    Мостовой – о дисквалификации Литвинова: «Если так, то можно было еще кому-то из кучки игроков дать»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил несогласие с решением КДК РФС дисквалифицировать полузащитника красно-белых Руслана Литвинова на 2 матча.

    По ходу матча ЦСКА – «Спартак» (0:2) в 14-м туре РПЛ произошла массовая драка. Защитник красно-синих Виллиан Роша получил дисквалификацию на 3 игры.

    «Я много раз смотрел повторы и увидел, что Роша попал по лицу, а Литвинову не надо было показывать карточку. Ему дали две игры дисквалификации, и я с этим не согласен с КДК, потому что он ничего не делал.

    Литвинов держал Рошу, чтобы он больше никого не ударил. Если так, то можно было еще кому-то из кучки игроков дать, например, Бабичу или еще кому-то из ЦСКА. Тем более там шел мат-перемат.

    Литвинов держал Рошу, чтобы тот никого не ударил. Три матча Роше – нормально, потому что махнул немножко, попал кому-то, а Литвинову однозначно надо было снимать дисквалификацию», – сказал Мостовой.

    • Литвинов пропустит матчи «Спартака» в РПЛ с «Акроном» и «Локомотивом».
    • Виллиан Роша не сыграет за ЦСКА с «Крыльями Советов», «Ростовом» и «Рубином».

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    Источник: «Советский спорт»

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    08.11.2024 08:50
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    Комментарии (5)
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    alefreddy
    1731047468
    Комитетом рулит Газпрем
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    subbotaspartak
    1731049981
    Каждому! - Бывалый Операция "Ы"
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    fakeid
    1731050923
    то есть то, что белобрысый первый схватил рошу за лицо, за что получил в рыло - это не считается, да?
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