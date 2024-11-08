Назван клуб, в который Неймар может перейти в январе

Руководство «Сантос» верит, что сможет подписать контракт с нападающим Неймаром уже этой зимой.

Сейчас бразилец ведет переговоры со своим нынешним клубом «Аль-Хилялем» о заключении мирового соглашения, предусматривающего его уход в начале следующего года.

Действующий контракт игрока заканчивается в июне 2025 года, и изначально в «Сантосе» предполагали, что смогут заполучить его к тому времени.

Однако теперь бразильский клуб получил положительный сигнал от Неймара, желающего вернуться, и ждет окончательного разрешения ситуации в январе.

Руководство «Сантоса» хочет предложить нападающему как можно более высокую гарантированную зарплату, а также проценты от коммерческих актов, продажи футболок и денежных сумм, которые клуб получит от привлечения новых спонсоров.

32-летний Неймар провел лишь 2 матча в этом сезоне после восстановления от травмы крестообразной связки колена.

Форвард является воспитанником «Сантоса», он играл за клуб до 2013 года, а затем перешел в «Барселону».

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