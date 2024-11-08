Корнеев назвал игрока сборной России из «Спартака», чей уровень оставляет желать лучшего

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев высказался о вызове в сборную России вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«Не понимаю, почему Максименко в сборной. Достаточно неубедительно он действовал. Были какие‑то игры, где у него были моменты, но его уровень оставляет желать лучшего», – сказал Корнеев.

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды начнется 10 ноября на базе «Четук» в Краснодаре.

Сборная России 15 ноября сыграет товарищеский матч в Краснодаре с Брунеем, а 19 ноября – в Волгограде с Сирией.

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