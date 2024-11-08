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    • Корнеев назвал игрока сборной России из «Спартака», чей уровень оставляет желать лучшего

    Корнеев назвал игрока сборной России из «Спартака», чей уровень оставляет желать лучшего

    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев высказался о вызове в сборную России вратаря «Спартака» Александра Максименко.

    «Не понимаю, почему Максименко в сборной. Достаточно неубедительно он действовал. Были какие‑то игры, где у него были моменты, но его уровень оставляет желать лучшего», – сказал Корнеев.

    • Учебно‑тренировочный сбор национальной команды начнется 10 ноября на базе «Четук» в Краснодаре.
    • Сборная России 15 ноября сыграет товарищеский матч в Краснодаре с Брунеем, а 19 ноября – в Волгограде с Сирией.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2024 10:37
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    Комментарии (10)
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    andr45
    1731052113
    Злобствования так и не состоявшегося в жизни старого маразматика, удел которого брюзжать и материться)
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    fakeid
    1731053024
    день начинается со стыда за спартаг)
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    FWSPM
    1731056748
    У всех паспортистов спартака уровень оставляет желать лучшего ! тоже мне новость!
    Ответить
    NewLife
    1731058961
    Газпром Корнееву: мудила, мы снимем тебя с довольствия, если продолжишь так слабо хейтить Спартак.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1731059202
    Не понимаю, кто берет интервью у этого существа. Что это скажет этот полупокер всем давно понятно.
    Ответить
    Питерский князь
    1731062919
    Чем меньше игроков срамтака в сборной, тем лучше, потому что в срамтаке собран не понятный хлам, беспонтовый неликвид.
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