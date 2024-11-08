Червиченко сказал, как судьи могут помогать «Зениту»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко оценил выступления «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» – удав. Да, за его победу в РПЛ говорит много факторов. Во-первых, уровень футболистов. Плюс если судьи откровенно не будут палиться и помогать «Зениту» в его матчах, то будут поддушивать его конкурентов. По этому поводу у меня нет никаких иллюзий.

Мне показалось, что в матче «Спартака» и «Краснодара» Левников работал не только на благо красно-белых, но и как уроженец Санкт-Петербурга выполнял некоторые услуги своего родного города.

«Зенит» не всегда играет в полную силу? Сложно говорить, на расслабоне они или просто не могут собраться. Всe-таки это две большие разницы.

Можно быть на расслабоне, но в нужный момент добавить и порвать кого угодно. А тут получается, что у «Зенита» не всегда получается собраться и понестись вперeд, когда надо», – сказал Червиченко.

После 14 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 36 очками, опережая «Зенит» на три очка, а «Локомотив» – на пять.

Петербургский клуб выиграл последние 6 сезонов РПЛ.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов