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    Червиченко сказал, как судьи могут помогать «Зениту»

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко оценил выступления «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

    «Зенит» – удав. Да, за его победу в РПЛ говорит много факторов. Во-первых, уровень футболистов. Плюс если судьи откровенно не будут палиться и помогать «Зениту» в его матчах, то будут поддушивать его конкурентов. По этому поводу у меня нет никаких иллюзий.

    Мне показалось, что в матче «Спартака» и «Краснодара» Левников работал не только на благо красно-белых, но и как уроженец Санкт-Петербурга выполнял некоторые услуги своего родного города.

    «Зенит» не всегда играет в полную силу? Сложно говорить, на расслабоне они или просто не могут собраться. Всe-таки это две большие разницы.

    Можно быть на расслабоне, но в нужный момент добавить и порвать кого угодно. А тут получается, что у «Зенита» не всегда получается собраться и понестись вперeд, когда надо», – сказал Червиченко.

    • После 14 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 36 очками, опережая «Зенит» на три очка, а «Локомотив» – на пять.
    • Петербургский клуб выиграл последние 6 сезонов РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    08.11.2024 10:52
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    Комментарии (27)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    TIMOTHY
    1731053406
    Нужно Семака отправить на отдых и с новым тренером Зенит порвет всех
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731053821
    Ага, в матче с топами оно и было видно, особенно с Краснодаром и проводницами, а мусарня вообще постоянно ломает кого-то из наших, прям столько помощи, что считай уже победили
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    VVM1964
    1731057574
    "И на старуху бывает проруха" - в данном случае даже такому долбонавту как Червиченко это очевидно - вытянут Зенит на липовое чемпионство !!! И от этого еще боле стыдно за Зенит - этот вселенский позор российского футбола !!! )))
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    Айболид
    1731061138
    Сейчас "впервыесогласившиеся" набегут на "горячее" .)))
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    Айболид
    1731061634
    Какую-то лажу высрал Червиченко . "Мне показалось, что в матче «Спартака» и «Краснодара» Левников работал не только на благо красно-белых, но и как уроженец Санкт-Петербурга выполнял некоторые услуги своего родного города". Тогда судьи из Москвы и М.О. ставят палки в колёса Зениту . И вообще , когда кажется - креститься надо .
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    Янвapь 69
    1731061762
    Так Левников ещё та гнида, чему тут удивляться-то ? Работает ли он на Зенит - это ещё бабка надвое сказала, а вот хряков обслуживает исправно, никого не стесняясь, и ничего при этом не боится. А вообще Кирюша - редкий подонок, помню как на коленках ползал, когда международные матчи судил. Такой и Родину за печеньки незадорого продаст, не раздумывая
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    Питерский князь
    1731062682
    Что он несёт? Сектанские козло-обезъяны проплатили всех судей. Зенит в прошлом году, был самой пострадавшей командой от судей и в этом идёт продолжение прошлого сезона.
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    Спартач80
    1731075378
    Как же рвёт пуканы у педикулёзных, от слов уважаемой ими жабы, которая всегда обсирает Спартак =))))))))))))))))
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