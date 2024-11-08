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    • Представитель Батракова заявил об отсутствии договоренности с «Локо» о новом контракте игрока

    Представитель Батракова заявил об отсутствии договоренности с «Локо» о новом контракте игрока

    Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичeв опроверг слова Юрия Нагорных о договорeнности клуба с игроком по новому контракту.

    «10 дней назад у меня была встреча с гендиректором клуба Владимиром Леонченко. На ней я предложил продлить контракт Алексея и пересмотреть условия. Леонченко сказал, что это хорошая идея, которую надо обсудить.

    Но с того момента мы не получили никакой обратной связи и предложений. Поэтому пока говорить о новом контракте не приходится», – сказал Кузьмичeв.

    • Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб достиг договоренности о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях.
    • Хавбек дебютировал в основной команде в этом году.
    • 19-летний футболист провел за команду в общей сложности 24 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
    • Срок его нынешнего контракта с «Локомотивом» истекает 30 июня 2027 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.11.2024 09:03
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    Комментарии (9)
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    Semenycch
    1731046795
    Руководство Зенита, не пришла пора пообщаться с этим футболистом и его агентом?
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    Таврида
    1731046999
    Еще 3 года контракта, куда торопиться?
    Ответить
    SLADE2019
    1731050428
    Вот никак не могу понять, зачем адекватному и взрослому человеку, для заключения трудовых отношений нужен агент? Что футболисту нельзя в своей собственной кухне понять без кого то? Я понимаю, где то нужен спец по инвестированию заработанного. Но и здесь, если по уму, то можно и без агента обойтись.
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    FWSPM
    1731056612
    Ничему жизнь людей не учит! Какая сумма выкупа в контракте?
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