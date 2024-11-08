Представитель Батракова заявил об отсутствии договоренности с «Локо» о новом контракте игрока

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичeв опроверг слова Юрия Нагорных о договорeнности клуба с игроком по новому контракту.

«10 дней назад у меня была встреча с гендиректором клуба Владимиром Леонченко. На ней я предложил продлить контракт Алексея и пересмотреть условия. Леонченко сказал, что это хорошая идея, которую надо обсудить.

Но с того момента мы не получили никакой обратной связи и предложений. Поэтому пока говорить о новом контракте не приходится», – сказал Кузьмичeв.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб достиг договоренности о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях.

Хавбек дебютировал в основной команде в этом году.

19-летний футболист провел за команду в общей сложности 24 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.

Срок его нынешнего контракта с «Локомотивом» истекает 30 июня 2027 года.

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