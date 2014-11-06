Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Премьер-лига 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002 Чемпионат России 2001 Чемпионат России 2000 Чемпионат России 1999 Чемпионат России 1998 Чемпионат России 1997 Чемпионат России 1996