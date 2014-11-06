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Роман Березовский
Статистика
Роман Березовский - статистика
Завершил карьеру
5 августа 1974 (52), Ереван
#21 | Вратарь
188 см | 89 кг
Армения | Россия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Россия. Кубок 2009/2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
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Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1999
Чемпионат России 1998
Чемпионат России 1997
Чемпионат России 1996
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
3
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Динамо
1 : 0
06.11.2014
Эшторил
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Динамо
1 : 0
02.10.2014
ПСВ
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Омония
1 : 2
28.08.2014
Динамо
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Динамо
2 : 2
21.08.2014
Омония
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Был в запасе
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