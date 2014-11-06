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Динамо - Эшторил
Динамо - Эшторил: обзор матча 06 ноября 2014
Динамо
06.11.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
Эшторил
77'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Эшторил
Желтая карточка
А. Бюттнер
90'
+4
87'
Замена
Филипе
️️️️
А. Луис
87'
Замена
Р. Ваш
️️️️
Д. Амаду
Замена
А. Юсупов
️️️️
М. Вальбуэна
86'
ГОЛ! 1:0!
К. Кураньи
Пас отдал
В. Ванкер
77'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Б. Джуджак
76'
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Кокорин
75'
73'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Клебер
70'
Желтая карточка
А. Луис
Желтая карточка
И. Денисов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
21
Вильям Ванкер
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Эшторил
1
Павел Кешек
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
2
Йоан Тавареш
(К)
ЦЗ
3
Эмидиу Рафаэл
ЦЗ
5
Андерсон Луис
ПЗ
10
Кука
ЛП
25
Диогу Амаду
ОП
13
Андерсон Эсити
ОП
20
Тозе
АП
92
Себа
ПП
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Коусейру
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
2
Бруно Насименто
ЦЗ
66
Филипе
ЦП
55
Бабанко
ЦП
18
Диогу Балтазар
ЦП
9
Бруно Лопес
ЦФ
32
Рикарду Ваш
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Габулов
28
Бюттнер
6
Дуглас
4
Самба
15
Губочан
27
Денисов
21
Ванкер
10
Джуджак
28
Вальбуэна
11
Ионов
9
Кокорин
4-2-2-1-1
1
Кешек
5
Андерсон Луис
2
Тавареш
3
Рафаэл
26
Фернандеш
25
Амаду
13
Эсити
92
Себа
10
Кука
20
Тозе
13
Клебер
10
Джуджак
18
Жирков
18
Жирков
10
Джуджак
28
Вальбуэна
4
Юсупов
4
Юсупов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
22
Кураньи
22
Кураньи
9
Кокорин
5
Андерсон Луис
66
Филипе
66
Филипе
5
Андерсон Луис
13
Клебер
9
Лопес
9
Лопес
13
Клебер
25
Амаду
32
Ваш
32
Ваш
25
Амаду
Остались в запасе
Динамо
Эшторил
21
Роман Березовский
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
2
Бруно Насименто
ЦЗ
55
Бабанко
ЦП
18
Диогу Балтазар
ЦП
13
Вагнер да Силва
ВР
Главный тренер
Жозе Коусейру
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
2
Бруно Насименто
ЦЗ
55
Бабанко
ЦП
18
Диогу Балтазар
ЦП
13
Вагнер да Силва
ВР
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Жозе Коусейру
Статистика матча Динамо - Эшторил
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 19:00 (прямая)
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