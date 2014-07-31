Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо - Хапоэль Ирони
Динамо - Хапоэль Ирони: обзор матча 31 июля 2014
Динамо
31.07.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Хапоэль Ирони
69'
К. Кураньи
63'
Р. Кола
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Хапоэль Ирони
90'
+2
Замена
Г. Майо
️️️️
Р. Кола
85'
Замена
О. Мизрахи
️️️️
А. Абед
Желтая карточка
С. Манолев
84'
72'
Желтая карточка
А. Абед
70'
Замена
А. Рохет
️️️️
Д. Манга
ГОЛ! 1:1!
К. Кураньи
Пас отдал
Б. Джуджак
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кола
Пас отдал
А. Абед
Замена
А. Кокорин
️️️️
К. Нобоа
54'
17'
Желтая карточка
В. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Хапоэль Ирони
55
Гай Хаймов
ВР
6
Эзи Дальмони
ЛЗ
3
Кассио
ЦЗ
5
Шир Тзедек
(К)
ЦЗ
14
Одед Элькайям
ПЗ
7
Ахмед Абед
ЛП
18
Миндаугас Панка
ОП
8
Владимир Браун
ОП
19
Рой Кехат
ЦП
11
Давид Манга
ПП
10
Роджерс Кола
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Хапоэль Ирони
45
Махди Зоаби
ВР
26
Дин Маймони
ЦЗ
29
Галь Майо
ЦЗ
4
Тауварно Пинас
ЦЗ
8
Офир Мизрахи
ЦП
23
Адриан Рохет
ЦП
9
Йоэль Чеханович
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Габулов
28
Бюттнер
13
Гранат
4
Самба
11
Манолев
21
Ванкер
27
Денисов
10
Джуджак
16
Нобоа
11
Ионов
22
Кураньи
4-2-3-1
55
Хаймов
14
Элькайям
3
Кассио
5
Тзедек
6
Дальмони
18
Панка
8
Браун
11
Манга
19
Кехат
7
Абед
10
Кола
16
Нобоа
9
Кокорин
9
Кокорин
16
Нобоа
7
Абед
8
Мизрахи
8
Мизрахи
7
Абед
11
Манга
23
Рохет
23
Рохет
11
Манга
10
Кола
29
Майо
29
Майо
10
Кола
Остались в запасе
Динамо
Хапоэль Ирони
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
9
Йоэль Чеханович
ЦФ
26
Дин Маймони
ЦЗ
4
Тауварно Пинас
ЦЗ
45
Махди Зоаби
ВР
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
9
Йоэль Чеханович
ЦФ
26
Дин Маймони
ЦЗ
4
Тауварно Пинас
ЦЗ
45
Махди Зоаби
ВР
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Динамо - Хапоэль Ирони
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
0 : 3
06.08.2015
Слован
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 1
30.07.2015
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 6 тур
Лион
2 : 0
07.12.2012
Хапоэль Ирони
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Помощники судьи:
Гуннар Гуннарссон (Исландия)
Йоханн Гудмундссон (Исландия)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:50 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Хапоэль Ирони
В «Динамо» прояснили будущее участника ЧМ-2026
12:00
Тюкавин одним словом описал настроение Карпина после матча с Узбекистаном
Вчера, 22:39
Генич упал на газон во время исполнения пенальти
Вчера, 22:16
5
В «Динамо» объяснили, как травмированный Осипенко сыграл против «ФК 10»
Вчера, 19:20
1
В «Динамо» отреагировали на идею увеличить число команд в РПЛ
Вчера, 18:07
6
В «Динамо» прояснили будущее участника ЧМ-2026
12:00
Тюкавин одним словом описал настроение Карпина после матча с Узбекистаном
Вчера, 22:39
Генич упал на газон во время исполнения пенальти
Вчера, 22:16
5
В «Динамо» объяснили, как травмированный Осипенко сыграл против «ФК 10»
Вчера, 19:20
1
В «Динамо» отреагировали на идею увеличить число команд в РПЛ
Вчера, 18:07
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+