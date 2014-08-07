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Лига Европы 2026/2027
Хапоэль Ирони - Динамо
Хапоэль Ирони - Динамо: обзор матча 07 августа 2014
Хапоэль Ирони
07.08.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо
11'
Р. Кехат
22'
К. Кураньи (П)
30'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль Ирони - Динамо
90'
+2
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
В. Браун
85'
Замена
А. Рохет
️️️️
А. Абед
84'
Замена
О. Мизрахи
️️️️
М. Панка
74'
Замена
Т. Пинас
️️️️
Э. Дальмони
71'
69'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Б. Джуджак
68'
Желтая карточка
Ф. Смолов
62'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Ионов
57'
Замена
К. Нобоа
️️️️
К. Кураньи
Желтая карточка
А. Абед
43'
30'
ГОЛ! 1:2!
А. Ионов
Пас отдал
А. Бюттнер
22'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Кураньи
ГОЛ! 1:0!
Р. Кехат
Пас отдал
Р. Кола
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль Ирони
55
Гай Хаймов
ВР
6
Эзи Дальмони
ЛЗ
3
Кассио
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
14
Одед Элькайям
ПЗ
7
Ахмед Абед
ЛП
8
Владимир Браун
ОП
18
Миндаугас Панка
ОП
19
Рой Кехат
ЦП
11
Давид Манга
ПП
10
Роджерс Кола
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
21
Вильям Ванкер
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Хапоэль Ирони
45
Махди Зоаби
ВР
4
Тауварно Пинас
ЦЗ
29
Галь Майо
ЦЗ
26
Дин Маймони
ЦЗ
23
Адриан Рохет
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
8
Офир Мизрахи
ЦП
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-3-1
55
Хаймов
6
Дальмони
3
Кассио
5
Тзедек
14
Элькайям
8
Браун
18
Панка
7
Абед
19
Кехат
11
Манга
10
Кола
4-1-2-1-2
21
Березовский
34
Козлов
4
Самба
13
Гранат
28
Бюттнер
27
Денисов
21
Ванкер
10
Джуджак
11
Ионов
9
Кокорин
22
Кураньи
6
Дальмони
4
Пинас
4
Пинас
6
Дальмони
7
Абед
23
Рохет
23
Рохет
7
Абед
18
Панка
8
Мизрахи
8
Мизрахи
18
Панка
10
Джуджак
18
Жирков
18
Жирков
10
Джуджак
22
Кураньи
16
Нобоа
16
Нобоа
22
Кураньи
11
Ионов
90
Смолов
90
Смолов
11
Ионов
Остались в запасе
Хапоэль Ирони
Динамо
29
Галь Майо
ЦЗ
45
Махди Зоаби
ВР
26
Дин Маймони
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
29
Галь Майо
ЦЗ
45
Махди Зоаби
ВР
26
Дин Маймони
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Хапоэль Ирони - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
0 : 3
06.08.2015
Слован
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 1
30.07.2015
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 6 тур
Лион
2 : 0
07.12.2012
Хапоэль Ирони
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Рихард Лизвельд
(Утрехт)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:55 (прямая)
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