Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Хапоэль Ирони
Лион - Хапоэль Ирони: обзор матча 07 декабря 2012
Лион
07.12.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
2 : 0
Завершен
Хапоэль Ирони
15'
М. Сарр
58'
Я. Бензия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Хапоэль Ирони
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Я. Бензия
80'
72'
Замена
В. Марисат
️️️️
Ш. Абихазира
Замена
А. Новийо
️️️️
А. Плеа
70'
63'
Замена
Р. Газаль
️️️️
Д. Тасевски
62'
Замена
О. Мизрахи
️️️️
А. Абед
ГОЛ! 2:0!
Я. Бензия
Пас отдал
М. Зеффан
58'
Замена
С. Коне
️️️️
Й. Гуркюфф
46'
35'
Желтая карточка
Д. Тасевски
28'
Желтая карточка
Д. Эйнбиндер
ГОЛ! 1:0!
М. Сарр
Пас отдал
М. Бастос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Хапоэль Ирони
13
Дани Амос
ВР
4
Бен Вахаба
ЦЗ
18
Элад Габай
ЦЗ
20
Лиор Леви
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
7
Ахмед Абед
ЛП
23
Адриан Рохет
ЦП
26
Синтайеху Саллалих
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
19
Шимон Абихазира
ЦФ
Лион
32
Жереми Фрик
ВР
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
12
Максим Блан
ЦП
18
Закария Лабиди
ЦФ
36
Арри Новийо
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Хапоэль Ирони
16
Итамар Нитцан
ВР
2
Ицхак Коэн
ЦЗ
3
Меконент Язо
ЦЗ
81
Душко Матович
ЦЗ
6
Равид Газаль
ЦП
14
Вайл Марисат
ЦП
8
Офир Мизрахи
ЦП
4-4-1-1
1
Лопеш
18
Монсон
26
Коне
23
Сарр
2
Зеффан
7
Бастос
4
Ферри
6
Фофана
8
Гуркюфф
8
Бензия
14
Плеа
4-5-1
13
Амос
18
Габай
20
Леви
5
Тзедек
4
Вахаба
23
Рохет
26
Саллалих
9
Эйнбиндер
22
Тасевски
7
Абед
19
Абихазира
14
Плеа
36
Новийо
36
Новийо
14
Плеа
8
Гуркюфф
26
Коне
26
Коне
8
Гуркюфф
8
Бензия
9
Марсьяль
9
Марсьяль
8
Бензия
22
Тасевски
6
Газаль
6
Газаль
22
Тасевски
19
Абихазира
14
Марисат
14
Марисат
19
Абихазира
7
Абед
8
Мизрахи
8
Мизрахи
7
Абед
Остались в запасе
Лион
Хапоэль Ирони
18
Закария Лабиди
ЦФ
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
12
Максим Блан
ЦП
32
Жереми Фрик
ВР
Главный тренер
Реми Гард
2
Ицхак Коэн
ЦЗ
16
Итамар Нитцан
ВР
3
Меконент Язо
ЦЗ
81
Душко Матович
ЦЗ
Остались в запасе
18
Закария Лабиди
ЦФ
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
12
Максим Блан
ЦП
32
Жереми Фрик
ВР
Остались в запасе
2
Ицхак Коэн
ЦЗ
16
Итамар Нитцан
ВР
3
Меконент Язо
ЦЗ
81
Душко Матович
ЦЗ
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Лион - Хапоэль Ирони
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
0 : 3
06.08.2015
Слован
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 1
30.07.2015
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 6 тур
Лион
2 : 0
07.12.2012
Хапоэль Ирони
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Жерлан
Новости команд
Все
Лион
Хапоэль Ирони
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+