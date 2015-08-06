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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль Ирони - Слован
Хапоэль Ирони - Слован: обзор матча 06 августа 2015
Хапоэль Ирони
06.08.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хапоэль Ирони - Слован
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
0 : 3
06.08.2015
Слован
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 1
30.07.2015
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 6 тур
Лион
2 : 0
07.12.2012
Хапоэль Ирони
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
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Хапоэль Ирони
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