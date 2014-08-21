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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо - Омония
Динамо - Омония: обзор матча 21 августа 2014
Динамо
21.08.2014, четверг, 19:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Омония
33'
К. Самба
72'
А. Бюттнер
3'
У. Лобжанидзе
60'
Г. Фофана
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Омония
Замена
С. Манолев
️️️️
М. Вальбуэна
89'
85'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
Г. Фофана
82'
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
76'
Замена
Ш. Григалашвили
️️️️
Н. Ассиш
72'
Желтая карточка
Сержиньо
ГОЛ! 2:2!
А. Бюттнер
72'
70'
Замена
Роберто
️️️️
М. Поте
67'
Желтая карточка
Й. Аскистапасе
Желтая карточка
К. Кураньи
65'
Вторая желтая
А. Кокорин
62'
60'
ГОЛ! 1:2!
Г. Фофана
Желтая карточка
А. Кокорин
43'
Замена
А. Бюттнер
️️️️
А. Ионов
37'
ГОЛ! 1:1!
К. Самба
Пас отдал
М. Вальбуэна
33'
3'
ГОЛ! 0:1!
У. Лобжанидзе
Пас отдал
Криштовау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
10
Балаж Джуджак
ЛАЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Омония
31
Морейра
(К)
ВР
28
Маргаса
ЛЗ
89
Йонас Аскистапасе
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
16
Криштовау
ЛП
88
Сержиньо
ОП
21
Нуну Ассиш
ЦП
6
Родри
ЦП
26
Гауссу Фофана
ПП
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Костас Каифас
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Омония
33
Антонис Георгаллидес
ВР
10
Шота Григалашвили
ЛВ
20
Герасимос Филакту
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
9
Роберто
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
3-1-2-2-2
21
Березовский
13
Гранат
4
Самба
6
Дуглас
10
Джуджак
21
Ванкер
27
Денисов
28
Вальбуэна
11
Ионов
22
Кураньи
9
Кокорин
4-1-4-1
31
Морейра
3
Лобжанидзе
89
Аскистапасе
5
Степанов
28
Маргаса
88
Сержиньо
26
Фофана
21
Нуну Ассиш
6
Родри
16
Криштовау
39
Поте
11
Ионов
28
Бюттнер
28
Бюттнер
11
Ионов
28
Вальбуэна
11
Манолев
11
Манолев
28
Вальбуэна
39
Поте
9
Роберто
9
Роберто
39
Поте
26
Фофана
25
Кириаку
25
Кириаку
26
Фофана
21
Нуну Ассиш
10
Григалашвили
10
Григалашвили
21
Нуну Ассиш
Остались в запасе
Динамо
Омония
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
20
Герасимос Филакту
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
33
Антонис Георгаллидес
ВР
23
Георгиос Экономидес
ЦП
Главный тренер
Костас Каифас
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
20
Герасимос Филакту
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
33
Антонис Георгаллидес
ВР
23
Георгиос Экономидес
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Костас Каифас
Статистика матча Динамо - Омония
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая)
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