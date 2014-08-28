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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - Динамо
Омония - Динамо: обзор матча 28 августа 2014
Омония
28.08.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Динамо
23'
М. Поте
10'
М. Степанов (АГ)
90+3'
К. Самба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Омония - Динамо
Желтая карточка
Маргаса
90'
+6
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
К. Самба
Замена
Ш. Григалашвили
️️️️
Н. Ассиш
90'
Желтая карточка
Х. Кириаку
88'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
Г. Фофана
87'
Желтая карточка
Н. Ассиш
84'
83'
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Бюттнер
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
76'
75'
Замена
К. Нобоа
️️️️
Б. Джуджак
Замена
Роберто
️️️️
М. Поте
74'
73'
Вторая желтая
В. Ванкер
68'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
Г. Фофана
62'
34'
Желтая карточка
В. Ванкер
Желтая карточка
Криштовау
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Поте
Пас отдал
Криштовау
23'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Степанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
31
Морейра
(К)
ВР
28
Маргаса
ЛЗ
89
Йонас Аскистапасе
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
88
Сержиньо
ЛП
16
Криштовау
ЛВ
6
Родри
ЦП
21
Нуну Ассиш
ПП
26
Гауссу Фофана
ПВ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Костас Каифас
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ОП
27
Игорь Денисов
(К)
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Балаж Джуджак
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Омония
33
Антонис Георгаллидес
ВР
17
Энтони Скарамоццино
ЦЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
20
Герасимос Филакту
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
9
Роберто
ЦФ
22
Алекс Рубио
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
4-3-2-1
31
Морейра
28
Маргаса
89
Аскистапасе
5
Степанов
3
Лобжанидзе
88
Сержиньо
6
Родри
21
Нуну Ассиш
16
Криштовау
26
Фофана
39
Поте
4-2-3-1
21
Березовский
11
Манолев
6
Дуглас
4
Самба
28
Бюттнер
21
Ванкер
27
Денисов
11
Ионов
28
Вальбуэна
10
Джуджак
22
Кураньи
39
Поте
9
Роберто
9
Роберто
39
Поте
26
Фофана
25
Кириаку
25
Кириаку
26
Фофана
21
Нуну Ассиш
10
Григалашвили
10
Григалашвили
21
Нуну Ассиш
11
Ионов
18
Жирков
18
Жирков
11
Ионов
10
Джуджак
16
Нобоа
16
Нобоа
10
Джуджак
28
Бюттнер
89
Прудников
89
Прудников
28
Бюттнер
Остались в запасе
Омония
Динамо
17
Энтони Скарамоццино
ЦЗ
20
Герасимос Филакту
ЦП
22
Алекс Рубио
ЦФ
33
Антонис Георгаллидес
ВР
Главный тренер
Костас Каифас
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
17
Энтони Скарамоццино
ЦЗ
20
Герасимос Филакту
ЦП
22
Алекс Рубио
ЦФ
33
Антонис Георгаллидес
ВР
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Костас Каифас
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Омония - Динамо
6
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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