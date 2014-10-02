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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо - ПСВ
Динамо - ПСВ: обзор матча 02 октября 2014
Динамо
02.10.2014, четверг, 19:00
Лига Европы, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
ПСВ
90+3'
Ю. Жирков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ПСВ
ГОЛ! 1:0!
Ю. Жирков
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Дуглас
90'
+1
85'
Замена
М. Ритцмайер
️️️️
А. Махер
84'
Замена
Р. Влут
️️️️
Ф. Джозефзун
75'
Желтая карточка
Ф. Джозефзун
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Ионов
72'
Замена
К. Кураньи
️️️️
К. Нобоа
67'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Б. Джуджак
61'
60'
Желтая карточка
А. Махер
50'
Желтая карточка
С. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Габулов
28
Бюттнер
6
Дуглас
4
Самба
15
Губочан
21
Ванкер
10
Джуджак
16
Нобоа
4
Юсупов
11
Ионов
9
Кокорин
4-1-2-2-1
41
Зут
4
Ариас
25
Брума
4
Рекик
15
Виллемс
20
Хендрикс
23
Вейналдум
6
Махер
8
Джозефзун
7
Нарсинг
9
Локадия
10
Джуджак
18
Жирков
18
Жирков
10
Джуджак
11
Ионов
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
11
Ионов
16
Нобоа
22
Кураньи
22
Кураньи
16
Нобоа
8
Джозефзун
20
Влут
20
Влут
8
Джозефзун
6
Махер
8
Ритцмайер
8
Ритцмайер
6
Махер
Остались в запасе
Динамо
ПСВ
21
Роман Березовский
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Динамо - ПСВ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Марцин Борски
(Варшава)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:00 (прямая)
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