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    Отец Еременко или Березовский может возглавить «Оренбург»

    Главный тренер СИКа Алексей Еременко, отец полузащитника «Спартака» Романа Еременко, претендует на пост главного тренера «Оренбурга».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», оренбургский клуб также рассматривает кандидатуру Романа Березовского.

    Возможные изменения тренерского штаба связаны с приходом нового менеджмента.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 06:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3396

      Отчаянный Пердун 9 минут назад

      Оренбург что вылететь хочет??? Если есть тренер который даёт результат, то зачем страдать хернёй???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41352

      Рубик Докоян 38 минут назад

      Работает человек, даёт результат и игру команда демонстрирует приличную. Но в клуб приходят "митрофаны" и начинают всё перестраивать...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7236

      vladimir-7 1 час назад

      Оставьте В, Федотова

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2261

      пряник929 1 час назад

      А куда делся прежний?

      0
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      Рейтинг: +1568

      Ще Гевара 2 часа назад

      Неожиданно!

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