Отец Еременко или Березовский может возглавить «Оренбург»

Оренбург что вылететь хочет??? Если есть тренер который даёт результат, то зачем страдать хернёй???
Главный тренер СИКа Алексей Еременко, отец полузащитника «Спартака» Романа Еременко, претендует на пост главного тренера «Оренбурга».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», оренбургский клуб также рассматривает кандидатуру Романа Березовского.
Возможные изменения тренерского штаба связаны с приходом нового менеджмента.
- Сейчас команду тренирует Владимир Федотов.
- «Оренбург» идет на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.
- Ранее сообщалось, что оренбургский клуб может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.