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    «Чемпионат»: Каррера может возглавить «Оренбург»

    По информации «Чемпионата», бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург».

    Это может произойти в том случае, если футбольный агент Марко Трабукки займет пост спортивного директора оренбуржцев, о чем уже сообщалось сегодня. Ранее они сотрудничали в «Спартаке».

    В случае прихода итальянского специалиста в «Оренбурге» его зарплата составит 1 миллион евро в год. Расходы на ее выплату возьмет на себя спонсор клуба «ГазпромдобычаОренбург».

    • После 17-ти туров [с одним матчем в запасе] команда Владимира Федотова занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
    • «Спартак» уволил Карреру 22 октября. Под его руководством красно-белые в 2017 году впервые за 16 лет выиграли золотые медали.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1079

      PNZ1985 17 минут назад

      неее, фейк, не пойдет, ибо бороться с условным Уралом на 5 ку снизу не айс для Массимо

      0
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      Рейтинг: +303

      Аден 18 минут назад

      интересно будет поглядеть.

      0
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      Рейтинг: +56153

      shlomo 23 минуты назад

      Вопрос...а нужен ли он Оренбургу, меня лично и Федотов устраивает. Кстати, Каррера давал интервью и говорил, что в Россию не вернется....

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      Рейтинг: +17319

      gol_kak_sokol 29 минут назад

      Хорошо бы ! Скорее бы наступил момент истины.

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      Рейтинг: +1521

      Агасфер 36 минут назад

      Туфта.

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      Рейтинг: +587

      acor94 37 минут назад

      это будет бомба, я вам обещаю

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      Рейтинг: +4002

      mihail200606 39 минут назад

      Пффф.. Очень сомневаюсь..

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      Рейтинг: +1006

      VGreen 53 минуты назад

      ахахахаха

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      Рейтинг: +1472

      Parham 54 минуты назад

      ББбббуууххххахаххахаааа!!!!

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