«Чемпионат»: Каррера может возглавить «Оренбург»

По информации «Чемпионата», бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург».

Это может произойти в том случае, если футбольный агент Марко Трабукки займет пост спортивного директора оренбуржцев, о чем уже сообщалось сегодня. Ранее они сотрудничали в «Спартаке».

В случае прихода итальянского специалиста в «Оренбурге» его зарплата составит 1 миллион евро в год. Расходы на ее выплату возьмет на себя спонсор клуба «ГазпромдобычаОренбург».