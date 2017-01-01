«Чемпионат»: Каррера может возглавить «Оренбург»

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По информации «Чемпионата», бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург».
Это может произойти в том случае, если футбольный агент Марко Трабукки займет пост спортивного директора оренбуржцев, о чем уже сообщалось сегодня. Ранее они сотрудничали в «Спартаке».
В случае прихода итальянского специалиста в «Оренбурге» его зарплата составит 1 миллион евро в год. Расходы на ее выплату возьмет на себя спонсор клуба «ГазпромдобычаОренбург».
- После 17-ти туров [с одним матчем в запасе] команда Владимира Федотова занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
- «Спартак» уволил Карреру 22 октября. Под его руководством красно-белые в 2017 году впервые за 16 лет выиграли золотые медали.