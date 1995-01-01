«Чемпионат»: Трабукки может занять пост спортивного директора «Оренбурга»

Спартаку эти 2е не сильно помогли, а только наоборот пришел значительный шлак, а у Оренбурга денег нет, таких как у Спартака, хотя и являются дочеркой кабинета на Неве
Футбольный агент Марко Трабукки может присоединиться к «Оренбургу».
По информации «Чемпионата», итальянец может занять в клубе пост спортивного директора. В этом случае его помощником станет Тимур Гурцкая.
Ранее Трабукки и Гурцкая помогали «Спартаку» в совершении трансферов.
- После 17-ти туров «Оренбург» набрал 22 очка и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ. При этом оренбуржцы провели 16 матчей.
- 3 марте в рамках 18-го тура команда Владимира Федотова примет «Анжи».