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    «Чемпионат»: Трабукки может занять пост спортивного директора «Оренбурга»

    Футбольный агент Марко Трабукки может присоединиться к «Оренбургу».

    По информации «Чемпионата», итальянец может занять в клубе пост спортивного директора. В этом случае его помощником станет Тимур Гурцкая.

    Ранее Трабукки и Гурцкая помогали «Спартаку» в совершении трансферов.

    • После 17-ти туров «Оренбург» набрал 22 очка и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ. При этом оренбуржцы провели 16 матчей.
    • 3 марте в рамках 18-го тура команда Владимира Федотова примет «Анжи».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2761

      Skull_Boy 31 минуту назад

      Спартаку эти 2е не сильно помогли, а только наоборот пришел значительный шлак, а у Оренбурга денег нет, таких как у Спартака, хотя и являются дочеркой кабинета на Неве

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