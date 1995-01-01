«Чемпионат»: Трабукки может занять пост спортивного директора «Оренбурга»

Футбольный агент Марко Трабукки может присоединиться к «Оренбургу».

По информации «Чемпионата», итальянец может занять в клубе пост спортивного директора. В этом случае его помощником станет Тимур Гурцкая.

Ранее Трабукки и Гурцкая помогали «Спартаку» в совершении трансферов.