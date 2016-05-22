Березовский: «Точка отсчета вылета «Динамо» из РФПЛ – наложение санкций со стороны УЕФА»

Тренер вратарей «Динамо» Роман Березовский поделился мнением о причинах вылета московской команды из РФПЛ. Отметим, что бело-голубые впервые в истории покинули высший дивизион отечественного футбола.

«Данный результат – цепь различных событий. Наверное, точкой отсчета можно считать наложение санкции со стороны УЕФА, а дальше все события одно за одним, как ком. Та же потеря лидеров очень сильно повлияла. Из тех ребят, кто остался, не смогли собрать боеспособный состав, долго не могли сыграть в одном сочетании. Конфликты и травмы не дали проявить себя тем, на кого была сделана ставка», – сказал Березовский.