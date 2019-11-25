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  • Березовский – о задаче «Сочи»: «Как можно быстрее выбраться из ямы»

Березовский – о задаче «Сочи»: «Как можно быстрее выбраться из ямы»

25 ноября 2019, 11:52

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский рассказал о ближайших целях своей команды.

«Поставили задачу поднять моральный дух команды. Никаких конкретных задач, количества очков не было. Задача как можно быстрее выбраться из этой ямы. Но это задача для всей команды», – сказал Березовский.

  • 20 ноября «Сочи» уволил с поста главного тренера Александра Точилина.
  • В первом матче под руководством Березовского южане сыграли вничью с «Уфой» (1:1).
  • Команда по итогам 17 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Сочи Березовский Роман
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