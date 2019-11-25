Березовский – о задаче «Сочи»: «Как можно быстрее выбраться из ямы»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский рассказал о ближайших целях своей команды.

«Поставили задачу поднять моральный дух команды. Никаких конкретных задач, количества очков не было. Задача как можно быстрее выбраться из этой ямы. Но это задача для всей команды», – сказал Березовский.