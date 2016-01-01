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    Березовский – о задаче «Сочи»: «Как можно быстрее выбраться из ямы»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский рассказал о ближайших целях своей команды.

    «Поставили задачу поднять моральный дух команды. Никаких конкретных задач, количества очков не было. Задача как можно быстрее выбраться из этой ямы. Но это задача для всей команды», – сказал Березовский.

    • 20 ноября «Сочи» уволил с поста главного тренера Александра Точилина.
    • В первом матче под руководством Березовского южане сыграли вничью с «Уфой» (1:1).
    • Команда по итогам 17 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Rusfootball

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